Hyller Sjögrens pep-talk: – Vips, så var alt presset borte

– Altså, all honnør til Martin, sier Caroline Graham Hansen.

Hun sikter til landslagstrener Martin Sjögren, og det han gjorde i minuttene før hun og lagvenninnene skulle gå frem og ta straffer i åttedelsfinalen mot Australia.

Graham Hansen gliser fra øre til øre når hun snakker med NRK, overlykkelig over å være klar for kvartfinale i VM. 24-åringen har allerede fortalt at hun mener de norske spillernes opptreden i straffesparkkonkurransen forteller alt om hvilke steg laget har tatt, og da mest av alt mentalt.

Graham Hansen spilte en stor kamp for Norge, og satte også den første straffen. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

For da åttedelsfinalen ebbet ut til 1-1 etter ekstraomgangene, var det klart for den ultimate mentale testen en straffesparkkonkurranse er.

Graham Hansen tok selv den første straffen i konkurransen, og den dunket hun inn som om det var det enkleste i verden.

– Veldig beroligende

Noen minutter før hadde hele laget hatt en samling. Da sto de i ring, og landslagstrener Martin Sjögren tok ordet.

– Før straffesparkkonkurransen tok han bare alt presset bort fra oss. Han sa at det spiller ingen rolle hva dere gjør, jeg er superstolt av dere uansett. Og vips, så var alt presset borte, forteller Graham Hansen.

Hun forteller at de enkle ordene gjorde at hun gikk til straffemerket med en helt spesiell ro, noe også de andre spillerne beskrev på samme måte.

– Jeg tror alle bare gikk utpå der og tenkte at de bare skulle skyte den rett i mål. Det han sa var veldig beroligende, sier Graham Hansen.

Etter Graham Hansen var det Australias stjerne Samantha Kerrs tur. Hun skjøt høyt over mål, og det gjorde at Norge plutselig hadde en klar fordel da Guro Reiten skulle gå frem. Også hun satte straffen sikkert i mål. Keeperen var ikke i nærheten.

Da Ingrid Hjelmseth reddet Australias andre forsøk, var det mentale overtaket komplett.

Ble enige om å juble som besatt

De norske spillerne hadde samtidig blitt enige på forhånd om at de skulle juble som besatt for hverandre. Det gjorde de også.

– Det er statisikk og teknikker som sier at laget som er mest «på» vinner. Vi prøvde bare å juble uansett hva som skjedde, sier Graham Hansen.

Hver spiller som tok straffe for Norge ble møtt av jublende lagvenninner, som løp dem i møte. Dét var helt bevisst. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Hun forteller at laget har jobbet mye med å bli mentalt sterke, blant annet med tanke på en straffekonkurranse.

– Dette er ikke noe vi bare fant på her. Det er en del av jobben vi har gjort de siste to årene, der vi har vært så trygge og gode med hverandre, og hjulpet hverandre med selvtilliten. Bare det at vi snur det etter en tung andreomgang og viser at vi fortjener å vinne, det viser styrke i seg selv, forteller hun.

Målvakt Ingrid Hjelmseth er veteranen på landslaget, og har vært med på flere straffesparkkonkurranser. Hun er imponert over hvordan dagens utgave av landslaget håndterte det hele.

– Det ser ut som de ikke har gjort annet. Jeg tror det er noe med den gjengen vi er, og at vi er så sterke sammen. De vet at uansett hva, så kommer vi til å stå sammen. Det er en trygghet å vite at du har 22 jenter i ryggen når du tusler frem dit og skal ta den straffen, sier hun.

– Vi har jobba så hardt siden det begredelige EM-et i 2018. At vi klarer å vinne dette er fantastisk stort, og viser hvor utrolig den gjengen her er, legger hun til.

Norge røk som kjent ut av EM med null scorede mål og null poeng.

Norge kunne til slutt juble over seier over Australia og plass i kvartfinalen i VM. Foto: ERIC GAILLARD / Reuters

Sjögren: – Har jobbet kjempehardt

Landslagstrener Martin Sjögren forteller at da han samlet laget i ringen, var målet nettopp å fjerne alt press.

– Når vi står der handler det om å få bort konsekvenstanken, tanker om å svikte laget, landet og sånt. Det var bare å få frem at vi står sammen som et lag. Det er veldig kjennetegnende for denne gruppen. Vi ville bare «pinpointe» de der tingene i en situasjon der det handler om å håndtere alt som er rundt, sier han, og legger til:

– Da «Caro» satte den første og Kerr misset, kjente vi at vi hadde et kraftig, kraftig overtak. Og det gikk jo veien.

Han forteller at etter EM, har det mentale vært noe av det viktigste laget har jobbet med.

– Vi har jobbet kjempehardt og lenge med denne gruppen. Spillerne har vært fantastiske til å drive denne prosessen, og vi kaller den for «sterkere sammen», for det kjennetegner denne gruppen. Det er et hardt arbeid som ligger bak dette, og jeg blir enda mer stolt av jentene når man ser at det blir resultat av jobben som ligger bak, sier Sjögren.

Norge møter enten England eller Kamerun i kvartfinalen i VM, som spilles torsdag klokken 21.00 i franske Le Havre.

