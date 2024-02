Hyller kona etter overlegent VM-gull: – Uten henne hadde det aldri gått

– Det var en fantastisk følelse. Det er tunge forhold, men det smakte som sjokolade, sier Johannes Thingnes Bø til NRK etter målgang.

Han tok nemlig sin fjerde medalje i årets VM, og det andre gullet, etter gull på jaktstarten og sølv på sprint og blandet stafett tidligere i VM.

Etter målgang kom han også med noen fine meldinger til kona, Hedda Dæhli Bø, på valentinsdagen.

– Fineste kona, mest sexy kona. Hun er helt perfekt, rett og slett. Uten henne hadde det aldri gått. Det er kanskje der tungen på vektskåla ligger, sa Thingnes Bø til TV 2.

NY SEIER: Johannes Thingnes Bø gjør det han kan best: Å vinne VM-gull. Du trenger javascript for å se video. NY SEIER: Johannes Thingnes Bø gjør det han kan best: Å vinne VM-gull.

– Johannes farer gjennom skogen her som en villmann, sa NRKs skiskytterkommentator Torgeir Bjørn.

– Han går som en gud, fortsatte han.

– Han er rå. Dette ser ut til å bli et fantastisk VM for denne mannen, sier TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen om Thingnes Bø sin utrolige form.

Var noen av superlativene fra ekspertene underveis i rennet.

Thingnes Bø har tidligere denne sesongen fått kritikk for at han ikke har vært i sin beste langrennsform. Onsdag viste han seg frem fra sin beste side og hadde klart beste langrennstid.

Dermed var det få som kunne yppe seg mot 30-åringen, men det var storebror Tarjei Bø som var nærmest. Han endte på en andreplass nesten minuttet bak lillebror.

STOREBROR LIKE BAK: Tarjei Bø er for øyeblikket på en andreplass, like bak lillebror Johannes. Foto: NTB

Storebror Bø fikk dermed en skikkelig revansj fra søndagens jaktstart, da han endte på en skuffende femteplass.

– Det har vært tre døgn med mental nullstilling og å fighte seg tilbake. Jeg tenkte tilbake på VM-gullet mitt her og sa til meg selv: Nå viser du at du er en av de beste og slutter med det tullet, sier Tarjei Bø til TV 2.

Her må Johannes Thingnes Bø trøste en skuffet Tarjei Bø etter målgang. Video fra 11.02.2024 Du trenger javascript for å se video. Her må Johannes Thingnes Bø trøste en skuffet Tarjei Bø etter målgang. Video fra 11.02.2024

– At Tarjei fikk en medalje var mitt største ønske, det var veldig bonus. Når jeg kan vinne og i tillegg få det andre ønsket mitt oppfylt, sier Thingnes Bø til NRK.

Det betyr både gull og sølv til brødrene Bø – til stor begeistring for pappa Klemet Bø.

– Dette var stort. Jeg har hatt mange store opplevelser, to på pallen i OL var kanskje toppen, men dette er maks, sier han til NRK.

– Jeg er stolt pappa, sier han.

Med onsdagens seier har de norske herrene trumfet i de tre siste normalkonkurransene dette mesterskapet.

Det åpnet likevel noe trått for stryningen som måtte nøye seg med én bom på første liggende skyting. Det med minst mulig margin.

– Bom under – en millimeterbom. Det var ikke bra, sa NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde om den marginale bommen til Thingnes Bø.

Men så viste 30-åringen virkelig hvem som var sjef på stående:

Her bruker Johannes Thingnes Bø bare 7,8 sekunder fra første til siste skudd er skutt. Du trenger javascript for å se video. Her bruker Johannes Thingnes Bø bare 7,8 sekunder fra første til siste skudd er skutt.

– Sjeldent sett han skyter så heftig. Bare 20 sekunder, sa NRKs skiskytingskommentator Jann Post.

Vetle Sjåstad Christiansen bommet bare én gang, men hadde ikke dagen i sporet. Han endte nesten fem minutter bak Thingnes Bø.

– Vi ga det et forsøk. Så gjelder det å komme seg til mål med æren i behold, om ikke annet. Det var en skuffende oppvisning fra flere nordmenn, men vi har jo nummer én og to og så får det være greit at det kom seg en tysker opp på pallen og at vi ikke tapetserte igjen, sier Christiansen til NRK.

Christiansen har hatt noen tøffe dager etter bortgangen av sin bestefar – men forteller at det nødvendigvis ikke er årsaken til nedturen onsdag.

– Det var jo en følelsesladd helg. Man skulle tro at det kostet mye krefter, men jeg følte at det ga mye krefter, sier han.

Også Johannes Dale-Skjevdal var med i medaljekampen lenge, men fire bom på siste stående skyting spolerte sjansene.

Torsdag er det blandet parstafett i Tsjekkia. Mesterskapet avsluttes med stafett og fellesstart til helgen.