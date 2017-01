Hyller håndballguttene: – Dette sølvet feirer jeg som gull

– Det var gøy så lenge det varte, sier tidligere landslagsspiller Susann Goksør Bjerkrheim etter 33-26-tapet mot vertsnasjonen Frankrike i VM-finalen.

– Fantastisk levert av Norge. Dette var jo egentlig en umulig oppgave, men første omgang var morsom. De spilte uten respekt og turte å slå fra seg. De er nok litt skuffet akkurat nå, men jaggu er dette bra! De skal være stolte over seg selv.

46-åringen var en del av et landslag som stort sett var å finne i finaler i store mesterskap. Nå tror hun håndballguttene kan bli nasjonens nye yndlinger med flere slike prestasjoner.

– De er ferdig med å være «nestenlaget». En hel nasjon har ventet på dem. Jeg har sagt til meg selv at jeg ikke må skru opp forventingene for jeg blir så skuffet, men dette var bra. Og den første medaljen er alltid den vanskeligste. Jeg tror Christian Berge har gjort en knallbra jobb med å bygge selvtillit og ro i laget.

VM-fest hos Mamelund

Hjemme hos Haslum-profilen Erlend Mamelund var det søndag 15 kompiser med kjærester samlet for å se finalen. Det var stor stemning i stua i 25 minutter.

– Norge ble et nummer for små, rett og slett. I 25 minutter var de gode, men samtidig hadde ikke den franske målvakten en eneste redning. Så stengte de igjen. Men vi skal være stolte. Dette sølvet feirer jeg som gull. Vi må være megafornøyde, sier Mamelund.

Han mener nordmenn i fremtiden kan forvente flere finaler fra håndballguttene, men minner om at det er veldig små marginer i toppen. Mamelund mener OL-mester Danmarks exit i åttedelsfinalen er bevis på hvor jevnt det er blant de beste.

– Det er sinnssykt tett i toppen. Og det er dødskult at det er slik. Vi må jo drømme om at vi kanskje kan stå øverst på pallen en dag. Det morsomme er at dette laget er så ungt og fremadstormende. Sky is the limit, mener Mamelund.

– Dette har vært et eventyr. Finalen endte ikke slik vi ville, men Norge har tatt gull i lagprestasjon og lagånd. Det er fantastisk gøy, sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

Møtte overmakten

Tidligere landslagsspiller Karoline Dyhre Breivang mener Norge rett og slett møtte et bedre lag i finalen i Paris.

– Frankrike var jo favoritter, men det er også noe med det å være «underdog». Alt kan skje. Og det startet jo helt fantastisk også, men det ble litt for mange feil og skuddbom. Da var Frankrike så skarpe at de straffet oss med en gang. De siste fem minuttene før pause og de første fem etter ble avgjørende, sier Breivang.

36-åringen var selv med på å tape finalen i samme hallen i Paris for ti år siden. Hun tror de norske guttene kommer til å vokse på denne opplevelsen.

– Det er stort å spille finale der, og det gir en fantastisk erfaring. Jeg håper de klarte å nyte det. De har et veldig ungt lag som kommer til å prege internasjonal håndball fremover. Jeg skjønner de er skuffet rett etter kampen, og sikkert tenker på ting de kunne gjort annerledes, men de må glede seg over sølvet, sier Breivang.

– Trodde du på finale på forhånd?

– Jeg visste vi hadde et godt lag, men det handler om å gjenskape suksess. At de klarer dette er veldig sterkt. Det blir tomt i morgen uten håndball, men det har vært trening å se på dem. Jeg blir sliten og får puls!

