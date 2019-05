Hyller genistreken som reddet Liverpool: – Er det mulig? Hva skjedde?

– Herregud, det var helt genialt, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp om hjørnesparket som sikret mesterligafinalen.

Det var kun drøye ti minutter igjen av kampen da Alexander-Arnolds corner satte et vantro Barcelona-forsvar fullstendig ut av spill. En trygg 3-0-ledelse var plutselig snudd til 4-3.

Liverpool-spilleren lurte nemlig Barca-forsvaret trill rundt da han skulle ta hjørnesparket. I stedet for å stille seg opp å ta corneren, gikk han bort fra hjørneflagget. Alexander-Arnold snudde imidlertid kjapt og slo hjørnesparket hardt inn foran mål, der et sovende Barcelona-forsvar ble fullstendig utmanøvrert.

Divock Origi var imidlertid våken, og belgieren banket inn sin andre mesterligascoring.

NRKs fotballkommentator Carl-Erik Torp trodde ikke sine egne øyne da Trent Alexander-Arnold og Divock Origi avgjorde kampen.

– Er det mulig? Hva skjedde? Jeg følte meg nok litt som Barcelona-forsvaret, sier han.

– De utnytter at Barcelona ikke er på jobb. For Liverpool må det ha vært en «ute av deg selv»-opplevelse.

HYLLET SPILLERNE: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: Phil Noble / Reuters

– Bare utrolig smart

På sosiale medier kokte det nærmest over av begeistring og flere har kalt corneren «den beste i fotballhistorien».

– Har du sett noe liknende tidligere?

– Nei, det må i så fall ha vært på et helt annet nivå og på helt andre arenaer, forteller Torp.

Liverpool-manageren hyller også sine spillere etter kampen og trekker fram Trent Alexander-Arnolds corner som førte til den avgjørende 4-0-scoringen.

– Alle vet man trenger å være heldige i slike situasjoner eller geniale øyeblikk som Trent Alexander-Arnold. Jeg så ballen fløy i nettet og hadde ingen anelse hvem som scoret, for det gikk for fort for meg. Nå har jeg sett det igjen og det er bare utrolig smart. To spillere som samhandlet i ett øyeblikk var nok. Herregud, det var helt genialt, sa Klopp på pressekonferansen, ifølge britiske medier.

– Etter å ha sett reprisen ser jeg at det er et utrolig mål. Disse guttene er noen forbanna talentfulle giganter. Det er helt utrolig, sier Klopp til BBC.

OVERRASKENDE VARIANT: Trent Alexander-Arnold (t.h.) hylles for sitt hjørnespark. Foto: Paul Ellis / AFP

– Ikke til å fatte

Alexander-Arnold forteller til BT Sport at han tok avgjørelsen om å ta hjørnesparket på den måten der og da.

– Jeg tror det var instinktivt. Det var et av de øyeblikkene når du ser en mulighet, sier Alexander-Arnold til BT Sport om det avgjørende og fjerde målet.

Svært skuffede Barcelona-spillere må nå nok en gang se mesterligafinalen på TV.

– Det er ikke til å fatte. På det siste målet ser vi ut som smågutter. Vi regner med at kritikken kommer til å hagle mot oss, sier Luis Suárez.

– Det er vi som er på banen, og vi må be om unnskyldning, sier han til spanske Sport.

