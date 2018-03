– Han er utrolig voksen for alderen. En ledertype.

Rosenborg-spilleren, som selv scoret i 4–1 seieren mot Australia på Ullevål i kveld, er mektig imponert over Celtic-spilleren, selv om det bare var en treningskamp.

– Du ser at han har tatt store steg av å spille på et topplag i Skottland og et lag som også spiller i Europa. Han er 19 år, men spiller som en 30-åring. Der har vi en leder de neste 15 årene, sier Reginiussen til NRK.

Ajer har det siste året fått mer og mer spilletid av Celtic-trener Brendan Rodgers, og er nå blitt fast på det skotske topplaget. Etter et par år på U-21 landslaget fikk han for første gang spille for A-landslaget.

– Jeg håper ikke jeg er like treg som en 30-åring, da. Som en 25-åring, tar jeg. Men når du spiller med landslagsdrakta spiller det ikke noen rolle hvor gammel du er, det synes jeg er viktig å få fram, sier Ajer.

DEBUT: Kristoffer Ajer debuterer for Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Utrolig stort

19-åringen, som i kveld spilte på midtbanen for Norge, har i flere nettaviser fått svært god karakter på spillerbørsen etter kampen. Selv er han litt mer beskjeden.

– Jeg spiller en bra kamp, men gir meg selv en 7-er, sier han og smiler, og følger opp med å gi Ola Kamara, som scoret tre mål, en 9-er på børsen.

For sørlendingen gikk også en drøm i oppfyllelse på Ullevål i kveld.

– Det var utrolig stort. Jeg har drømt om å spille på landslaget siden jeg var liten. Det var utrolig morsomt å høre landslagssangen før kampen startet. Jeg trodde jeg skulle være mer nervøs, men jeg har fått hjelp av både Tore (Reginiussen) og trenerne før kampen. De sa jeg bare skulle spille mitt eget spill.

Etter kampen fikk Ajer også skryt fra den australske landslagssjefen.

– Spiller nummer 3 (Ajer) var farlig for oss. Hver gang han førte ballen opp i midtbaneleddet, fikk vi problemer. Jeg måtte si til spillerne i pausen at de måtte ta seg av ham, og det ble bedre i annen omgang, sa Bert van Marwijk til NTB etter kampen.