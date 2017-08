Hvorfor var det ingen som så Kane komme?

Vanligvis ser man stormen komme. Man ser skyene skifte, hører trærne rasle og sjekker værmeldingen. Meteorologene varsler at noe er på vei.

Det samme gjelder på mange måter de største fotballtalentene.

Man leser nyheter om vidunderbarnet som venter på sin store sjanse. Man hører historier om storspill på aldersbestemte landslag. Ekspertene varsler at noe er på vei. Når spilleren så «tar Premier League med storm», har vi sett det komme.

Men så har vi Harry Kane. Tottenham-spilleren har blitt Premier Leagues toppscorer to år på rad, og fremstår nå som Englands beste spiss på 20 år. Han har blitt hyllet av Diego Maradona, lenket til Manchester United og Real Madrid, og blitt verdsatt til én milliard kroner av Antonio Conte.

Kane har ikke vært noen storm; han har vært en orkan. Men værmeldingen varslet ingenting.

Hvorfor var det ingen som så ham komme?

På jakt etter Shearer

Spørsmålet blir enda større når man tar med hvor detaljert rekrutteringsprosessen har blitt på elitenivå. Det finnes knapt noe slikt som et uoppdaget talent.

For om noen er gode, blir de funnet umiddelbart. Englands toppklubber hyrer speidere som reiser kloden rundt for å se alt fra reservelagskamper i Brighton til U17-turneringer i Bolivia. Digitale databaser gir tilgang til kamper fra alle land og alle nivåer. Agenter med spisse albuer snur hver eneste stein på leting etter den neste Alan Shearer.

Kane var ingen obskur tenåring fra Botswana; han har vært i Spurs siden han var 14 år. Så om alle visste hvem han var, hvorfor ble han oversett?

Svaret er egentlig ganske enkelt.

Han var aldri spesielt god.

Benket av Leicester

Gå fire år tilbake. Kane hadde ennå ikke spilt i ligaen for Spurs. Det største han hadde utrettet, var et produktivt låneopphold i Millwall, to mål i FA-cupen og ett mål for England i U20-VM.

Dette var ingen spesiell CV for en spiller som snart ble 20 år.

På nettsamfunnet Reddit diskuterte en gruppe Spurs-fans ungguttens potensial. De fleste hadde sett ham spille, men få trodde han ville nå lenger enn en dårlig Premier League-klubb. Én spådde at han ville bli en middels spiller i førstedivisjon.

– Jeg tror aldri vi kommer til å se ham spille fast på A-laget, skrev én i kommentarfeltet.

– Ikke en fyr som får deg til å drømme om store prestasjoner, sa en annen.

Dette var logiske spådommer. I løpet av fire utlån hadde Kane scoret 16 mål på 65 kamper. De to siste lånene hadde vært katastrofale opphold i Norwich, hvor han hadde blitt skadet, og Leicester, hvor han hadde blitt benket. Så dyster var situasjonen at Kane selv hadde begynt å tvile:

– Hvis jeg ikke får spille der en gang, hvordan skal jeg da få spille for Tottenham?

INGEN SUKSESS: Utlånet til Norwich ble ingen suksess for Harry Kane. Etter bare tre opptredener og null mål gikk ferden videre til benken i Leicester. Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

Vraket av Arsenal

Dette var ingen ny problemstilling for Kane. Som ung var han vant til å bli vraket.

Han vokste opp i en familie full av Tottenham-fans, et lite stykke unna White Hart Lane. Selv om han ikke var noe naturtalent, skilte han seg ut i sin første klubb, Ridgeway Rovers, hvor også David Beckham hadde begynt sin karriere. Snart kom han inn på ungdomslaget til Arsenal.

Der ble han kastet ut igjen etter ett år.

Kane dro tilbake til Ridgeway, før han fikk sjansen i Watford. Også de vraket ham etter hvert. Det samme hadde skjedd i Tottenham før, men nå ga drømmeklubben ham en ny sjanse.

Igjen slet han. Kane ble født 28. juli, noe som gjorde ham til en av de yngste på sitt alderstrinn – i England er den eldste i klassen født 1. september, ikke 1. januar. Så fysikken hans lå langt etter. Da han var 14, fikk foreldrene hans en melding av klubben.

Om Kane ikke forbedret seg det neste året, ville han slippes løs.

Kane som defensiv midtbane

Det eneste valget Kane hadde, var å trene mer. Han og faren begynte med ekstra økter. Kombinert med plutselig fysisk vekst ble Kane god nok til å få ny kontrakt.

Han nådde til og med Englands U16-lag.

HAR TRENT OG TRENT: Harry Kanes vei til toppen har vært lang. Her under en Tottenham-trening i 2015. Foto: Andrew Boyers / Reuters

– Det mest enestående var innstillingen hans: motivasjonen og målbevisstheten. Teknikken var ikke noe spesielt, men han hadde en sult og en appetitt på hardt arbeid, for å score mål og for å forbedre seg, sa treneren Kenny Swain til The Guardian.

Dette var kanskje ikke nok til å bli noen engelsk Messi, men Kane scoret 18 mål på 22 kamper for U18-laget til Spurs. Likevel var han aldri først i køen. Både Spurs og England brukte ham i feil posisjon – inkludert defensiv midtbane – fordi andre spisser rett og slett var bedre.

På Englands U19-lag var disse Nathan Redmond, Saido Berahino og Benik Afobe.

Skudd fra D-merket

Siden veien opp til A-laget fortsatt var lang, ble Kane lånt ut til Leyton Orient i januar 2011. Der var han produktiv, og i august var han tilbake i Spurs for å debutere mot Hearts i Europaligaen.

Han markerte seg ved å bomme på straffespark.

I januar ble han lånt ut igjen, til Millwall. De sloss mot nedrykk fra førstedivisjon, men Kane hjalp dem til fast plass ved å score ni mål. De kåret han til årets unge spiller. Han utviklet seg stort, både fysisk, teknisk og mentalt – og overrasket Millwalls trenere.

En av dem sa at han aldri hadde sett en spiller øve så mye.

Kane var spesielt opptatt av avslutninger. Han fyrte av skudd etter skudd fra «D-merket» like utenfor straffefeltet. Assistenten Joe Gallen hadde til gode å se noen som var giftigere fra det holdet.

– For ham er det som å trille ballen i mål fra fem meter, fordi han trente så mye på det, sa Gallen.

De fleste managere er henrykt over at spillere jobber så hardt. Millwall-sjef Kenny Jacket var bekymret. Én dag ba han Gallen om å hale Kane bort fra treningsfeltet.

Han fryktet at unggutten kom til å strekke en muskel.

Kane ble sendt hjem fordi han trente for mye.

Marerittet i Norwich

I 2012 var Kane tilbake i Spurs. Han kunne ikke vite det da, men sesongen skulle bli et mareritt.

Han ble snart lånt ut til Norwich, hvor han ble skadet i sin andre kamp, og spilte knapt igjen før han ble kalt tilbake til Spurs i januar. Spurs fant deretter ut at de ikke trengte ham likevel, så de sendte ham til Leicester. Der ble han vraket til fordel for David Nugent, Jamie Vardy og Chris Wood.

Nå var Kane lei. Sommeren 2013 bestemte han seg for å bli i Spurs, samme hva.

Spurs foreslo et nytt lån. Kane sa nei.

På treningsfeltet var han en villmann. Han ba to av trenerne, Tim Sherwood og tidligere toppspiss Les Ferdinand, om å organisere skuddøvelser fra ulike distanser og vinkler. Akademidirektør Alex Inglethorpe sa at Kane var «besatt» av å trene avslutninger.

Da Sherwood erstattet André Villas-Boas som manager i desember, fikk Kane flere innhopp. Sherwood merket at Kane stadig scoret mer på trening enn Roberto Soldado, den formsvake spissen som hadde blitt kjøpt for 250 millioner kroner sommeren før.

En fredag i april sa Sherwood til Kane at han vurderte å bruke ham fra start neste dag.

– Det var på tide! svarte Kane.

Kane scoret og Spurs slo Sunderland 5–1.

FØRSTE FRA START: Harry Kane svarte med scoring da han endelig fikk starte en seriekamp for Tottenham – mot Sunderland 7. april 2014. Foto: BEN STANSALL / Afp

Den beste siden Lineker

Nå så alt ut til å gå riktig vei. Kane startet de neste to ligakampene og scoret i begge. Da sesongen var over, fikk han en ny femårskontrakt.

Men så ble Sherwood erstattet med Mauricio Pochettino.

Nå fikk ikke Kane spille like ofte. Innen november hadde han fortsatt ikke startet en ligakamp under argentineren. Han hadde smelt inn seks mål på fem kamper i Europaligaen, men håpløse Soldado fikk fortsatt tillit. Selv etter et hat trick hjemme mot Asteras Tripoli ble Kane benket igjen.

Gjennombruddet han trengte kom i november. På stillingen 1–1 mot Aston Villa kom Kane inn og tok et sent frispark. Ballen fløy inn via en motspiller.

2–1. Nå hadde han fått foten i døra.

Han startet de neste tre ligakampene og scoret i alle tre. I januar scoret han to da Spurs slo Chelsea 5–3.

Ingen kunne stoppe ham nå. Han endte sesongen med 21 ligamål og 31 i alle turneringer, et antall ingen Spurs-spiller hadde nådd siden legendariske Gary Lineker i 1992.

På tribunene hadde fansen fått en ny sang:

«Soldado, he came from sunny Spain, to train with Harry Kane».

One-season wonder

Man skulle tro at Kane nå hadde bevist at han var en klassespiss. Men nei.

Før neste sesong tippet mange at han ville floppe.

De kalte ham et «one-season wonder», en middelmådig spiss som med flaks og overdreven selvtillit hadde spilt over evne, og som neppe ville slå til igjen.

Og det var slik det så ut. For om Kane virkelig var så god, hvorfor hadde ingen hørt om ham lenge før? Hvorfor hadde han ikke fått spille regelmessig før det målet mot Villa? Man ser vanligvis stortalentene komme. Ekspertene varsler at noe er på vei.

Dessuten så ikke Kane ut som en stjerne. Han kunne vært en hvilken som helst fyr fra puben. Han hadde ingen PR-kampanje bak seg, ingen tatoveringer, ingen fancy hårsveis. Og hvor var modell-kjæresten? Kane var sammen med ei jente han hadde møtt på skolen.

Selv statistikknerdene avskrev ham. Før sesongstart publiserte den respekterte siden FiveThirtyEight overskriften «Harry Kane, Luckiest Man In Soccer».

Ifølge saken, sa selv de mest sofistikerte statistiske modellene at Kane var en bløff.

Den umulige sesongen

Argumentet var basert på en modell kalt «forventede mål». I korte trekk analyserte den alle sjansene Kane hadde fått fra åpent spill, altså utenom straffespark, og målte hvor mange mål han realistisk sett hadde vært forventet å score.

Det er uvanlig å score betydelig mer enn det forventede snittet. Det som kjennetegner toppspillerne, er heller at de kommer til store sjanser regelmessig.

Kane hadde hatt et forventet snitt på 11,33 mål fra åpent spill. Likevel hadde han scoret 19.

Dette presenterte to muligheter. Enten var Kane en av de ytterst få spillerne i verden – sammen med typer som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo – som regelmessig klarte å score mer enn snittet. Alternativt hadde han hatt en periode med flyt og flaks som var dømt til å ta slutt.

Og siden folk knapt hadde hørt om Kane før, var konklusjonen enkel: Den sesongen han nettopp hadde hatt, kunne umulig repeteres.

Suksess i treningsstudioet

Da sesongen begynte, virket spådommene korrekte. Kane gikk gjennom en måltørke, og scoret ikke i ligaen før 26. september.

Da han fant nettet en andre gang, var det et selvmål mot Swansea.

Men så begynte målene å fly inn. Variasjonen var enorm: Avslutninger med begge bein, headinger, langskudd, volleyer, flikker. Var dette fortsatt flaks? Kunne noen være så heldige, så lenge?

– Jeg blir igjen etter trening for å trene på avslutninger. Det er derfor du ser meg score så mange forskjellige typer mål, sa Kane til FourFourTwo.

MÅLMASKIN: Harry Kane ble toppscorer i sesongen 2015/16 – med 25 mål. Tottenham ble nummer to i serien, slått av Leicester. Foto: BEN STANSALL / Afp

Da sesongen var ferdig, hadde Kane scoret 25 ligamål. Han var toppscorer i Premier League. Ferdinand observerte at avslutningene hans hadde blitt mer kraftige, noe som minnet ham om hvordan Shearer pleide å dundre ballen i nota.

– Når man blir eldre, utvikler musklene seg mer, så man får mer kraft bak skuddene, forklarte Kane.

– Men jeg har jobbet hardt med det også. Jeg har tilbrakt mye tid i treningsstudioet for å gjøre den nedre delen av kroppen min sterkere.

Ingen tilfeldigheter

Forrige sesong ble Kane enda bedre. Han smadret sine egne rekorder ved å score 29 mål på 30 ligakamper, og vant Gullstøvelen som ligaens toppscorer nok en gang. Analytikerne vil ha sett at han havnet 10 mål over det forventede snittet.

Vi vet selvsagt svaret nå: Kane er virkelig blant de beste avslutterne i verden.

Men hvorfor var det så få som så det? Fordi gjennombruddet hans var så uventet at det ikke virket ekte. Det brøt for mange av reglene man assosierer med supertalenter. Kane var tross alt aldri et supertalent i det hele tatt. Han var bare en vanlig fyr som ble god.

Og han har blitt slik ved å forbedre alt som kan forbedres: skudd, posisjonering, utholdenhet, styrke. Hvert av målene hans er et resultat av en skyteøvelse.

– Han ønsker alltid at du skal la ham trene, spille og score flere mål. Innstillingen hans er utrolig, sier Pochettino.

I mai postet Kane et bilde på Instagram hvor han går inn i spillertunnelen etter sesongens siste kamp mot Hull. Alt er i svart og hvitt, utenom Gullstøvelen, som han holder under venstre arm, som om den var et symbol på alt han har oppnådd.

– Det har ikke vært lett for meg, sa Kane til FourFourTwo.

– Jeg har nok måttet jobbe hardere enn folk flest for å komme dit jeg er nå.