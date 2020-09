Hvorfor spiller Manchester-lagene så dårlig?

Det skjedde mye rart i Premier League i helgen.

Søndag tapte Manchester City 5–2 hjemme mot Leicester. Det var første og hittil eneste gang på 686 kamper at et lag trent av Pep Guardiola slapp inn fem mål.

Lørdag vant Manchester 3–2 borte mot Brighton. Resultatet virket normalt nok, men Brighton rundspilte United og burde vunnet med flere mål. Kun ved hjelp av en straffe gitt etter at sluttsignalet hadde gått, dro United i land seieren.

Før det hadde Brighton truffet treverket fem ganger, som er rekord i en kamp i Premier League siden slike ting begynte å bli målt i 2003/04.

Både United og City var skygger av seg selv. Det kunne vært tilfeldig at to så gode lag spilte så dårlig i samme runde.

Men var det egentlig det?

Ingen oppladning

Sannsynligvis ikke. Allerede før helgen hadde det vært tegn til at noe er galt med United og City. Det mest åpenbare tilfellet var United, som hadde tapt 3–1 hjemme mot Crystal Palace i første runde.

Strengt tatt burde Ole Gunnar Solskjærs menn nå stått med null poeng på to kamper.

City hadde først kjørt over Wolves i sin åpningskamp, før de mistet kontrollen etter pause og måtte slite seg til tre poeng. Også de kunne fort stått med null poeng på to kamper.

Mot Leicester manglet City viktige spillere – Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Aymeric Laporte, Bernardo Silva – men det alene forklarte ikke hvorfor de slapp inn fem mål.

Det gjorde heller ikke diagnosen til Guardiola.

– Vi var ikke tålmodige nok, sa han.

FRUSTRERT: Manchester City-manager Pep Guardiola måtte se laget sitt slippe inn fem mål for aller første gang mot Leicester og Brendan Rodgers (bak). Foto: MARTIN RICKETT / AFP

I stedet er det Solskjær som har vært inne på den mest sannsynlige forklaringen. Da United hadde tapt mot Palace, sa han at spillerne ville trenge mellom fire og fem kamper for å komme seg skikkelig i gang.

Og det er dette som er fellesnevneren for United og City. Ingen av dem har hatt en skikkelig sesongoppkjøring.

Begge har prestert deretter.

Nytteløs ferie

Hvor stor del av skylden den korte sommeren har for prestasjonene, er vanskelig å si. Men man trenger ikke være fysisk trener for å forstå at den har spilt en viktig rolle.

Vanligvis er Premier League ferdig i midten av mai og begynner igjen i midten av august. Spillerne får fri i tre måneder.

Om et lag når finalen i mesterligaen, blir ferien to uker kortere. I fjor var ferien enda kortere enn normalt på grunn av UEFA Nations League, som varte til langt ut i juni.

Likevel: Ferien var fortsatt på minst åtte uker.

Denne sommeren har åpenbart vært annerledes. Siden pandemien stoppet Premier League fra mars til juni, ble ligaen ferdig i slutten av juli og startet opp igjen i midten av september.

Det burde gitt alle lagene syv ukers ferie.

Men United og City har ikke fått det en gang.

I SLAG: Her har Andros Townsend nettopp sendt Crystal Palace i føringen mot Manchester United på Old Trafford 19. september. London-laget vant 3–1. Foto: RICHARD HEATHCOTE / AFP

Da de fleste lagene dro på ferie i juli, reiste United og City til henholdsvis Köln og Lisboa for å spille sluttspill i europaligaen og mesterligaen. Spesielt United virket utmattet da de spilte sine siste to kamper, mot København og Sevilla.

Tar man med sesongoppkjøringen i 2019, hadde spillerne nå trent eller spilt kamper i 12 måneder i strekk.

Med et så stort behov for hvile ga Premier League de to lagene en ekstra ukes ferie ved å utsette kampene deres i første runde. I teorien var den idéen god.

I praksis var den nesten nytteløs.

Hjem tidlig

For det europeiske fotballforbundet (UEFA) hadde sitt eget løp å kjøre. Mellom 3. september og 5. september arrangerte de første runde av UEFA Nations League (og så andre runde mellom 6. og 8. september).

Og der var spillere fra United og City tatt ut på landslagene.

Dermed hadde utsettelsen til Premier League nesten ingenting å si for flere av spillerne, siden de måtte hjem tidlig fra sine ferier uansett.

Syv av dem som startet kampen for City mot Leicester, var med i Nations League. Tar man med at City spilte sesongens siste kamp (mot Lyon) 15. august, fikk disse syv mellom 18 og 20 dagers pause mellom sesongene (avhengig av når deres landslag spilte første kamp i Nations League).

Og det tar ikke med forberedelsene og reisingen som hører med når spillere tas ut på landslaget.

For United hadde fem av spillerne som startet mot Brighton, vært med i Nations League. United spilte sesongens siste kamp (mot Sevilla) 16. august.

Altså fikk disse fem mellom 17 og 19 dagers ferie.

Fordel Liverpool

Dette er sørgelig kort tid for fotballspillere på øverste nivå. Og det utgjør en betydelig fordel for United og Citys rivaler.

Ta for eksempel Liverpool. De røde tapte åttedelsfinalen i mesterligaen mot Atlético Madrid like før fotballen ble stoppet. Så da de ble ferdige med ligaen 26. juli, kunne de dra rett på ferie.

Også Liverpool hadde spillere involvert i Nations League. Fem av dem som startet mot Arsenal mandag kveld, var med i starten av september.

Men da disse møtte opp for sine landslag, hadde de hatt mellom 38 og 40 dagers pause.

PANGSTART: Liverpool står med ni poeng av ni mulige etter seire over Leeds, Chelsea og Arsenal. Her feires Diogo Jotas (ryggen til) debutmål mot Arsenal mandag. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

Hva denne forskjellen vil ha å si for spillernes fysiske og mentale helse utover i sesongen, vil tiden vise. Det vi vet, er at den har påvirket lagenes oppkjøring.

Hadde Solskjær og Guardiola ladet opp til sesongen som normalt, med flere ukers hard trening og treningskamper, ville spillerne vært utslitt. Så de to har kuttet ned på treningen og antallet kamper.

United spilte kun én vennskapskamp før de begynte på sesongen.

City spilte ikke en eneste én.

Hva med Liverpool? De hadde treningsleir i Østerrike, hvor de spilte to vennskapskamper. Så spilte de Community Shield mot Arsenal, pluss en ny vennskapskamp i England.

De har hatt bedre forutsetninger for å fly ut av startblokkene.

Dårlig tid

City og United er ikke de eneste lagene med kort ferie som har gått på smeller i sesongåpningen. Bayern München, som vant mesterligaen, tapte 4–1 mot Hoffenheim i helgen.

Før det hadde Bayern vunnet 23 kamper på rad.

De andre finalistene i mesterligaen, Paris Saint-Germain, har allerede tapt to av fem ligakamper. De tapte tre av 27 ligakamper forrige sesong, før ligaen ble kansellert. Lyon, som nådde semifinalen, har vunnet kun én av fire.

Heldigvis for Bayern og PSG er de suverene nok til å vinne ligaen selv med en svak start. Men det er ikke City og United. Liverpool har vunnet alle sine tre kamper og spiller omtrent som de gjorde forrige sesong, da de tok 99 poeng.

Om City og United skal henge seg på mesterne, må de finne toppfarten fort.

Hvis ikke kan tittelkampen være over før den har begynt.