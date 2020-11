Hvor lenge leder Lucas?

1 4 6 9 12 15 Døde daglig per 1 000 000 (snitt 7d)

døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) – Europakart Russland: Mellom 1 og 4 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Ukraina: Mellom 4 og 6 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Storbritannia: Mellom 6 og 9 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Sveits: Mellom 9 og 12 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Sverige: Mellom 1 og 4 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Spania: Mellom 6 og 9 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Slovakia: Mellom 4 og 6 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Slovenia: Mer enn 15 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Serbia: Mellom 1 og 4 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Romania: Mellom 6 og 9 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Portugal: Mellom 6 og 9 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Polen: Mellom 12 og 15 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Norge: Mindre enn 1 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Nederland: Mellom 1 og 4 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Montenegro: Mellom 9 og 12 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Moldova: Mellom 4 og 6 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Nord-Makedonia: Mellom 12 og 15 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Luxembourg: Mellom 9 og 12 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Litauen: Mellom 4 og 6 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Latvia: Mellom 1 og 4 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Italia: Mellom 9 og 12 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Irland: Mellom 1 og 4 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Island: Mindre enn 1 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Ungarn: Mellom 9 og 12 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Hellas: Mellom 6 og 9 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Tyskland: Mellom 1 og 4 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Frankrike: Mellom 6 og 9 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Finland: Mindre enn 1 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Estland: Mellom 1 og 4 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Danmark: Mindre enn 1 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Tsjekkia: Mellom 12 og 15 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Kroatia: Mellom 9 og 12 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Bulgaria: Mer enn 15 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Bosnia-Hercegovina: Mer enn 15 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Belgia: Mellom 12 og 15 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Hviterussland: Mindre enn 1 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Østerrike: Mellom 9 og 12 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager) Albania: Mellom 4 og 6 døde daglig per 1000000 (snitt 7 dager)