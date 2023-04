– Det kan ikke være sånn at bare fordi det er mer åpenbart, så skal det straffes hardere. Da begynner det å bli vanskeligere å dømme, understreker Pål Golberg til NRK.

Han har selv vært involvert i en lignende hendelse som den mellom Ilar og Dahlqvist. Under Ski Tour 2020 valgte landslagskollega Erik Valnes å slakke av på farten da han lå an til å slå Golberg i kampen om finaleplass på sprinten.

Golberg sikret seg dermed verdifulle sekunder i sammendraget, og i duell med Aleksandr Bolsjunov gikk nordmannen til slutt helt til topps etter en stor russisk smørebom på den avsluttende jaktstarten.

– Det har skjedd før at noen har blitt sluppet frem for å ta bonuspoeng og sluttplasseringer. Vi ser at dømmingen er litt for inkonsekvent, så det hadde vært ganske greit med en avklaring, forteller Golberg.

Se den dramatiske innspurten fra sprintsemifinalen under Ski Tour 2020, da Bolsjunov først falt, før Erik Valnes lot Pål Golberg gå forbi og sikre direkte finaleplass. Du trenger javascript for å se video. Se den dramatiske innspurten fra sprintsemifinalen under Ski Tour 2020, da Bolsjunov først falt, før Erik Valnes lot Pål Golberg gå forbi og sikre direkte finaleplass.

– Behov for et tydeligere regelverk

Moa Ilars manøver i Lahti gjorde at lagvenninne Maja Dahlqvist tok de nødvendige poengene for å vinne sprintcupen sammenlagt, på bekostning av sveitsiske Nadine Fähndrich.

– De er et lag. De jobber for hverandre og ikke mot hverandre. Det er hennes valg, jeg vet ikke hvordan jeg vil gjort det, sa Fähndrich til NRK etter at sprintcupen sammenlagt glapp.

Ilar selv var klar på at alt handlet om å legge best mulig til rette for landslagsvenninnen.

– Der og da føltes det ut som den riktige beslutningen. Man kan argumentere for at jeg gikk tom. Det vet ingen, sa svensken til NRK.

Se situasjonen Ilar ble diskvalifisert for i videovinduet under:

Dahlqvist brekker staven – så slipper lagvenninnen henne forbi Du trenger javascript for å se video.

Ingvild Flugstad Østberg mener episoden mellom Ilar og Dahlqvist er ett av flere eksempler som understreker behovet for klarere retningslinjer.

– Det er jo episoder som gjør at det blir behov for et tydeligere regelverk. Hvordan skal du klare å bedømme om noen gir alt eller ikke? Det blir litt ord mot ord, sier Østberg.

– Det (i Lahti) var veldig tydelig, men igjen kan det komme noen mindre tydelige episoder, legger hun til.

Ingvild Flugstad Østberg mener at det kreves et tydeligere regelverk for hva som er lagtaktikk og hva som er usportslig oppførsel. Foto: Terje Pedersen / NTB

– FIS må bestemme seg

I 2016 vedtok FIS et nytt regelverk som blant annet sa at «enhver manipulasjon av et sportslig resultat ikke er tillatt fordi det kan undergrave tilliten til sporten og det resultatet som ville ha vært naturlig».

Johannes Høsflot Klæbo, som selv var gjennom en følelsesmessig berg-og-dalbane da han ble disket på VM-femmila i 2021, krever at FIS kommer på banen med en avklaring av hva som er lagtaktikk og hva som er usportslig oppførsel.

– Det må de absolutt. Det er alltid to sider av en sak, men for Maja (Dahlqvist) sin del så var det avgjørende. Den var kanskje litt åpenbar den der (i Lahti).

– Bør det få være lov til å jobbe som et lag?

– Det er hvert fall det FIS må bestemme seg for.

Langrennssjef i Norges Skiforbund og landslagets representant i FIS' langrennskomité, Espen Bjervig, var ordknapp om sine tanker rundt tematikken da NRK tok kontakt fredag.

– Dette er tematikk som kommer til å bli tatt opp på vårmøtene i Dubrovnik, der folk som har ekspertise kan diskutere om reglene skal spisses. Utover det har jeg ingen kommentar, sa Bjervig.

Landslagssjef Espen Bjervig ønsket ikke å dele sine tanker om forvirringen rundt FIS' regelverk. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Avgjørelsen tas av hver enkelt jury

Renndirektør i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS), Michal Lamplot, ønsker ikke å kommentere hva som skiller Ilars manøver fra situasjonene med Østberg og Golberg, da han selv ikke satt i juryen i noen av tilfellene.

Han mener imidlertid at omstendighetene rundt rennet i Lahti spilte en avgjørende rolle for at Ilar ble diskvalifisert.

– Situasjonen var spesiell fordi det var den siste sprinten i verdenscupsesongen, som også ble avgjørende for utfallet av sprintcupen sammenlagt, skriver han til NRK.

– Sett fra ditt ståsted; Hvor går grensen mellom lagtaktikk og usportslig oppførsel?

– Usportslig oppførsel er ikke definert av internasjonale konkurranseregler (ICR). Det er opp til hver enkelt jury å bedømme om noe er usportslig oppførsel eller ikke. Juryen i Lahti dømte det som usportslig oppførsel fordi det ble vurdert som en handling som hadde direkte innvirkning på andre løpere, sier Lamplot.

Ilars manøver i Falun ble viktig for Maja Dahlqvist, som til slutt kunne juble for sammenlagtseier i sprintverdenscupen. Foto: Heikki Saukkomaa / AP

Ønsker mer lagtaktikk velkommen

Under Tour de Ski i 2013 havnet Flugstad Østberg selv i begivenhetenes sentrum da hun bevisst lot Kristin Størmer Steira passere henne i sprintsemifinalen i Val Müstair. Steira havnet til slutt på pallen sammenlagt.

I motsetning til for Ilar, som ble diskvalifisert fordi juryen mente «oppførselen var usportslig», fikk Østbergs valg ingen konsekvenser.

– Den situasjonen husker jeg veldig godt. Jeg var på en måte ikke i tvil om at det var det jeg skulle gjøre da jeg kom dit, men samtidig så gjorde det veldig vondt personlig. Jeg hadde en bra dag og kunne gå for min aller første pallplass i et verdenscuprenn, forteller Østberg.

Tre ganger verdensmester, to ganger på stafett og én gang i sprintstafett, Finn Hågen Krogh, ønsker at slike episoder skjer oftere.

– Det er kanskje på tide at vi får inn litt taktikkeri i langrenn. Det er en individuell sport, men det blir bare tettere og tettere i toppen, så da må det til slutt litt lagspill til for å avgjøre ting, sier han til NRK.

– Hva tenker du om at juryen disket henne for usportslig oppførsel?

– Da er det mange som skulle ha vært disket opp gjennom i en del tourer. Det er en del av sporten, og jeg fikk selv hjelp av Holund en gang. Hvis ikke det er lov, så er det ikke noe vits å ha noe lag som heter landslag, slår Krogh fast.