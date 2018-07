Hvis halvparten lykkes, kan det bli tidenes mesterskap

De av oss som har levd en stund og er interessert i idrett, glemmer ikke så lett EM i friidrett i Helsingfors i 1994. Norge leverte resultater som egentlig var utenkelig i en idrett (eller mer presist; i idretter) omtrent alle land i verden satser på.

Geir Moen tok gull på 200 meter, Steinar Hoen tok gull i høyde og Trine Hattestad gull i spyd. Geir Moen tok sølv på 100 meter, mens Vebjørn Rodal tok sølv på 800 meter. Mette Bergmann sørget for bronse i diskos.

EUROPAMESTER: Trine Hattestad, spyd. Foto: Calle Tørnstrøm / NTB scanpix

EUROPAMESTER: Geir Moen, 200 meter. Foto: Calle Törnström / NTB scanpix

EUROPAMESTER: Steinar Hoen, høyde. Foto: Calle Tørnstrøm / NTB scanpix

Seks medaljer, fem medaljevinnere. Tre menn, to kvinner. En historisk gullgenerasjon i norsk friidrett.

For all del, Norge har hatt sterke resultater i friidrett både før og etter 1994, adskillig større enkeltprestasjoner enn det som ble levert i Helsingfors for 24 år siden.

Årets EM arrangeres i Berlin, fra 7. til 12. august.

Store bragder

Vebjørn Rodal ble olympisk mester på 800 meter i 1996, en helt surrealistisk affære, med en olympisk rekord som levde helt til 2012.

Trine Hattestad vant både to VM- og et OL-gull i spyd i tillegg til EM-gullet i Helsingfors.

Hanne Haugland ble verdensmester i høyde i 1997.

I perioden 2004 til 2011 satte Andreas Thorkildsen sammen en eventyrlig spydkarriere. To gull i OL. Ett gull og tre sølv i VM. To gull i EM. Internasjonale medaljer åtte år på rad.

I 2009 tok Trond Nymark VM-gull i kappgang, en medalje han riktig nok først fikk i 2016, da resultatlista omsider var vasket ren for juksemakere.

I 2012 inntok familien Ingebrigtsen rampelyset, og i fjor, etter å ha konvertert fra tikamp til langhekk, kom Karsten Warholm som en rakett og ble verdensmester i London.

Warholm spiller også hovedrollen når det ser ut til at gullgenerasjonen fra 1994 omsider skal bli feid ned fra toppen av lista over de beste mesterskapene for Norge som friidrettsnasjon til nå.

Legger man det siste året til grunn, tyder det meste på at EM i 2018 blir tidenes friidrettsmesterskap for Norge.

Tar man med den siste elleville Diamond League-helga i betraktningen, og det må man jo, er det til og med lov å forvente at medaljefangsten fra Helsingfors i 1994 blir overgått når det braker løs på Olympiastadion i Berlin om to uker.

Gullhåp 1: Karoline Bjerkeli Grøvdal

BEST I EUROPA: Ingen europeer har løpt 3000 meter hinder raskere enn Karoline Bjerkeli Grøvdal i år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det startet klokka 20.35 fredag kveld, da Karoline Bjerkeli Grøvdal la ut på 3000 meter hinder i Monaco. Grøvdal har satt personlig rekord på 1500 og 2000 meter denne sesongen, men før løpet i Monaco hadde hun ikke hatt full klaff på hoveddistansen verken på Bislett eller i Paris.

Hun løp i mål på ellevteplass, som i seg selv kanskje ikke er oppsiktsvekkende bra for en løper med to topp 10-plasseringer i OL på andre distanser. Men vinneren Beatrice Chepkoech satte altså en suveren verdensrekord og Courtney Frerichs på andre satte amerikansk rekord.

Ingen foran Grøvdal på resultatlista var europeere (seks av dem var fra Kenya), og tiden 9.18,36 er årsbeste i Europa med nesten fire sekunder.

De tre løperne som følger nærmest Grøvdal på 2018-statistikken, gjorde sine årsbestetider for nesten to måneder siden, i mai. Det er heller ingen grunn til å tro at det dukker opp sterke løpere i EM som ikke har løpt denne distansen til nå i år.

28-åringen fra Isfjorden må med andre ord finne seg i å være favoritt i EM og har alle muligheter til å ta gull på en dag der alt stemmer. Hun trenger ikke engang at andre mislykkes. Leverer hun maks, er hun best i Europa.

Gullhåp 2, 3 og 4: Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen

BEST I EUROPA: Henrik (t.v.) har årsbeste i Europa på 5000 meter, Jakob (med ryggen til) har europarekord for junior på både 1500 og 5000 mens Filip Ingebrigtsen (liggende) har årsbeste i Europa på 1500 meter og er regjerende europamester. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Bare et kvarter etter at Grøvdal var ferdig med sitt løp i Monaco, stupte Filip og Jakob Ingebrigtsen ut i det som skulle bli en historisk 1500-meter.

Før løpet hadde Henrik Ingebrigtsen den norske rekorden på 3.31,46. Etter løpet var han bare tredje best i familien. Bronsevinneren fra VM i fjor, Filip Ingebrigtsen, har den nye norges- og familierekorden på 3.30,01. 17 år gamle Jakob fulgte opp med 3.31,18 og ny europeisk juniorrekord.

Tidene er også de to beste i Europa i år. Absolutt alt tyder dermed på familien Ingebrigtsen tar EM-gull på 1500-meter for tredje gang (Henrik vant i 2012, Filip er regjerende mester fra 2016).

Mulighetene for en dobbel er til stede. En trippel skal heller ikke utelukkes når de tre brødrene fra Sandnes skal prøve å løpe pusten ut av hverandre i kamp om edelt metall (her blir det nemlig ikke kompisløping, det har de gjort klinkende klart). For søndag ettermiddag løp Henrik Ingebrigtsen sin første 1500-meter på to skadeplagede år. 3.35,61 i London plasserer ham på niendeplass på europastatistikken i år.

I en taktisk EM-finale kan alt skje, selv for eldstemann.

Og når vi først er inne på familien Ingebrigtsen: De må finne seg i å reise til Berlin med favorittstempel på 5000 meter også.

På den distansen har Henrik Ingebrigtsen årsbeste i Europa før EM med 13.16,97. Jakob Ingebrigtsen er nummer sju på lista med den europeiske juniorrekorden 13.20,78, som sikret han bronse i U20-VM i Tammerfors for en drøy uke siden i et brutalt felt.

Faktum er at EM-finalen kommer til å bestå av adskillig svakere løpere enn dem 17-åringen konkurrerte med i junior-EM. Finner han fram den samme avslutningen i Berlin som han sensasjonelt gjorde i Tammerfors, kan det ligge til rette for en ny usannsynlig bragd.

Et døgn etter at han satte norsk rekord på 1500 i Monaco, kvalifiserte også Filip Ingebrigtsen seg for 5000-meteren i EM ved å løpe 13.30,48 i et stevne i Heusden.

5000-meteren i EM for to år siden ble vunnet på 13.40,85 av Ilias Fifa fra Spania (som for øvrig i ettertid er blitt dømt til fire års utestengelse av spanske antidopingmyndigheter, en dom som er anket og følgelig ikke rettskraftig).

Det er bare å beklage at ingen av brødrene har lyst til å løpe 3000 meter hinder, øvelsen Jakob løp i voksen-VM i fjor. Da hadde Norge hatt favoritten på enda en EM-øvelse.

Gullhåp 5: Storfavoritt Karsten Warholm

BEST I EUROPA: Karsten Warholm løper så jevnt og så fort at regjerende europamester Yasmani Copello trolig må se langt etter et tittelforsvar i Berlin. Foto: Matt Dunham / AP

Norges største EM-favoritt heter uansett Karsten Warholm. Klokka 15.26 lørdag ettermiddag – altså godt under et døgn etter superløpene til Grøvdal, Ingebrigtsen og Ingebrigtsen i Monaco – satte han ny norsk rekord på banen der han ble verdensmester i fjor.

47,65 er Europas klart beste tid i år på 400 meter hekk. Regjerende europamester Yasmani Copello på plassen bak har ikke løpt fortere enn 48,31 i år.

Hekkeløping er en marginal idrett, det er bokstavelig talt mange muligheter til å snuble og gå på trynet. Desto mer imponerende er det hvor stabil Warholm er. I 2017 og 2018 har Warholm aldri vært dårligere enn nummer tre i et internasjonalt løp han har stilt opp i.

Ikke en eneste gang har han blitt slått av en europeer. Selv da Warholm snublet i den niende hekken i Diamond League-stevnet i Paris, leverte han 48,06 og kom på pallen i konkurranse med de beste hekkeløperne i verden.

Ok, Warholm har blitt slått av Abderrahman Samba mange ganger i år, men er likevel en mye bedre hekkeløper enn da han tok VM-gull i fjor.

Det enorme forventningspresset blir kanskje den tøffeste konkurrenten for Warholm. Grøvdal og Ingebrigtsen-brødrene er også favoritter, men ikke på det nivået at gull er å forvente og sølv er fiasko.

For Warholm er det bare gull som er godt nok, med mindre han blir syk/skadet/disket eller at en av konkurrentene plutselig løper et sekund fortere enn de har gjort før. Det er ikke riktig alt man kan gardere seg mot i idrett, uansett hvor mye bedre man er enn konkurrentene.

Gullhåp 6: Isabelle Pedersen

UTFORDRE: Isabelle Pedersen kvitte seg med et spøkelse da hun satte norsk rekord i generalprøven før EM. Foto: Ali Iqbal Tahir

Norge har altså gullfavoritter i fire øvelser. Finnes det andre gullmuligheter?

Svaret er ja.

På dag to av Diamond League stevnet i London satte Isabelle Pedersen norsk rekord på 100 meter hekk med 12,72 i semifinalen. I finalen løp hun på 12,73, som også er under Christina Vukicevic Demidovs gamle rekord på 12,74.

Pedersen har følt seg moden for den norske rekorden i et par år allerede. Å bryte barrieren før det ble en forbannelse, betyr at et mentalt hinder er ryddet av veien før EM. Hun slipper flere spørsmål om rekorden og har vist for omgivelsene det hun selv har visst lenge, at hun er tidenes beste norske kvinne på korthekken.

Nivået på 100 meter hekk har imidlertid vært høyt – og jevnt – i Europa i år. Den nye norske rekorden holder «bare» til en delt femteplass på europastatistikken, men er samtidig bare åtte hundredeler bak andreplassen på lista.

Favorittstempelet hviler på veteranen Alina Talaj fra Hviterussland, som har vært stabil på et høyere nivå enn de nærmeste konkurrentene til nå i år.

Men hvis Isabelle Pedersen tar ut hele sitt potensial i en eventuell EM-finale, kan hun vinne den, og hun vil definitivt være i medaljekampen.

Aldri si aldri

Omtrent der stopper lista over realistiske gullmuligheter.

Men:

* Karsten Warholm har Europas sjette beste tid på 400 meter flatt, som han leverte helt uten konkurranse på Bislett. Skulle han finne på å stille i to øvelser i EM og kobler på konkurransehodet, er det fordi han mener medalje er mulig. Og mener Warholm det er mulig, så er det mulig.

* Sondre Nordstad Moen har hatt en trøblete sesong, men det vil være dumt å avskrive europarekordholderen på halvmaraton i medaljekampen på 10.000 meter.

* Amalie Hammild Iuels norske rekord fra Bislett Games er årets sjuende beste tid i Europa på 400 meter hekk. Finale er det realistiske, men i en marginal øvelse som hekk er det mulig å slå nedenfra om man selv har dagen samtidig som et par antatt bedre løpere ikke har det. Da kan det bli medalje.

* Kappgang er kanskje den minst forutsigbare øvelsen av alle, siden sjansen for å bli diskvalifisert er så høy som den er. Treffer han med dagsformen og dommerne, har Håvard Haukenes alle muligheter til å kjempe i toppen på femmila, der han ble nummer sju i OL i 2016 og der han ble disket fra en sannsynlig topp 10-plassering i VM i fjor.

Regn med at de involverte – utøvere, trenere og ledere – vil bruke de neste dagene til å prøve å dempe forventningene. Poengene deres vil være relevante.

For oss som skal se på er det likevel bare å glede seg. Faktum er og blir at hvis halvparten av de norske gullhåpene lykkes, kan det bli tidenes norske friidrettsmesterskap.