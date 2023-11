Mange- eller i hvert fall noen- av dere husker barneregla «Hvilken dag er det i dag», udødeliggjort gjennom serien Portveien 2 på NRK en gang på Vegard Ulvang-tallet.

Forhåpentligvis er Johannes Høsflot Klæbo en av dem som både husker og nynner med. Og i tillegg til enhver tid vet svaret.

For den kommende vinteren dreier seg, satt på spissen, mest av alt om å huske hvilken dag i uka det er for verdens beste langrennsløper.

Klæbo skal nemlig inn i noe som bare kan betegnes som en slags ski-schizofreni, der Klæbo på papiret blir en langrennssportens utgave av Dr. Jekyll and Mr Hyde.

Dr Høsflot and Mr Klæbo

Han er Fellesskapets lojale Dr. Jekyll i konkurransehelgene, sånn cirka fra torsdag ettermiddag til søndag, ikledd landslagstøy med norsk flagg og de godkjente sponsormerker.

Her kommer alt til å være smil og skulderklapp og seiersklemmer fra og til lagkameratene. Alle vil ha med Klæbo.

De skulle bare ønske at han var på landslaget.

Det er han definitivt ikke den kommende sesongen.

Derfor kan han gjøre som han vil, i hvert fall når det gjelder Skiforbundet, fra han er ferdig med konkurranse og frem til det er klart for ny verdenscuphelg.

Skiforbundet har skapt et monster. Uten å skjønne hva de egentlig gjorde.

I praksis betyr dette at fellesskapets Mr Hyde kan tre frem fra sånn cirka søndag kveld til midt på dagen torsdag, med variasjoner.

De dagene kan Klæbo gå i de klærne han vil og vise frem akkurat de sponsorene han, uansett om de er i direkte konkurranse med skiforbundets egne på området.

Har han hovedsponsor Sparebank1 over hjertet under oppvarmingen i Davos, kan han reklamere for aksjesparing i DNB fra han går ut av ankomsthallen på Værnes.

Drikker han Isklar i målområdet i Dobbiaco i helgen, kan han poste bilder av at han drikker Monster når som helst mellom mandag og torsdag.

Og mens Klæbo tygger Mellombar og viser frem Norgesgruppens Eldorado-merke på Lillehammer på søndag, vil samtlige Rema-butikker på mandag kunne være fylt av helfigurer i papp av langrennsstjernen, som minner kundene på hvor bærekraftige Solvinge-produktene i en kjøledisk veldig nær deg faktisk er.

Det ingen ennå kan svare på, er hvor Rema-butikkene skal gjøre av pappfigurene gjennom helga.

Men det er meget mulig Reitangruppen har en plan også for dette.

Nå har selvsagt Johannes Høsflot Klæbo i virkeligheten helt andre ting å bruke tida på enn å stå og dele ut smaksprøver på Rema på Lade.

Som å trene og restituere.

Men dette er mulighetene og ikke minst friheten Johannes Høsflot Klæbo nå kan føle på.

Sånn fra mandag til torsdag.

Og dét som fortsatt er det mest bisarre her: Dette ble sånn uten at Klæbo noen gang ba om det.

Lex Northug

Noe har nemlig gått veldig galt for Skiforbundet på veien, uten at noen helt er villige til å innrømme hva.

Det mest omdiskuterte bruddet med landslaget i nyere tid, skjedde da tidenes største langrennsstjerne, Petter Northug, i 2013 gjorde det utenkelige. Northug var en så stor stjerne at man endte med å gå med på en avtale om at han representerte landslaget gjennom vinteren, inkludert 24 såkalte fridager, og ellers gjorde som han ville.

Redselen for fremtiden til hele landslagsmodellen, som mange mener Norges gjennomgående suksess i en årrekke er bygget på, gjorde at man strammet inn regelverket som en følge av dette.

Særlig gjelder dette den såkalte «landslagspliktregelen», som ble innført i 2014.

Regelen som skulle redde hele finansieringen av fellesskapet gjennom landslagsmodellen.

«Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter.»

«Særlige omstendigheter» er det vesentlige her.

En helt åpenbar og snever unntaksbestemmelse.

Som nå likevel har kommet til anvendelse.

For det er det eneste som kan rettferdiggjøre at Skiforbundet har gjort som de har gjort.

Meget spesielle omstendigheter i Skiforbundet

På møtet til NSFs øverste organ, Skistyret, i april, ønsket langrennskomiteen å fjerne dette unntaket, av uviss grunn. Men ble nedstemt av et flertall i styret.

Likevel ignorerte skipresident Tove Moe Dyrhaug regelen da hun på vei ut av samme møte overfor NRK garanterte at Johannes Høsflot Klæbo, som da akkurat hadde sagt nei til landslaget, uansett skulle få gå verdenscup. Uten å spesifisere hva som var de særlige omstendighetene ingen andre helt kunne se fantes.

Det samme gjorde langrennssjef Espen Bjervig i praksis, da han i oktober overfor NRK ga Klæbo tilsagn om en ordinær representasjonsavtale.

Og det er altså verdt å gjenta at Klæbo selv aldri hadde bedt om en slik.

SENTRAL: Avtroppende langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbo-leiren trodde de forhandlet om en atskillig mer restriktiv avtale enn dette.

For Klæbo hadde sagt nei til landslaget – og måtte komme til enighet med forbundet. Trodde han.

Og fortsatt skjønte ingen hva de spesielle omstendighetene som muliggjorde en slik avtale var.

Først en liten måned senere gir lederen for langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, nå endelig NRK en forklaring på hva slags «spesielle omstendigheter» som har gitt Klæbo et unntak:

– Johannes ønsket å gjennomføre et annet samlingsopplegg enn resten av laget, blant annet knyttet til høyde og ville derfor i begrenset grad være sammen med de andre på samling. Langrennskomiteen vurderte dette som god nok grunn til å gi unntak som NSFs reglement tillater.

Skogstad snakker her om en løper som så sent som i fjor hadde et helt eget opplegg med mer enn 100 døgn i høyden. Innenfor landslaget.

I år er det til og med færre – men skal likevel kvalifisere som «spesielle omstendigheter», under regelen som i sin tid altså ble innført for å redde landslagsmodellen.

Det er, med all respekt, vanskelig å skjønne at de virkelig tror på det de selv sier.

Det samme tenker nok flere av utøverne i andre grener av forbundet.

Hvis dette er alt som skal til, er ikke veien lang til en så gunstig løsning for noen som ønsker det.

Sceneskift på søndag

Nå skal avtalen for den kommende sesong snart formelt undertegnes mellom Norges Skiforbund og Johannes Høsflot Klæbo. Der vil skjæringspunktet være idet han går inn på og ut av flyet, som i de fleste tilfeller frakter ham hjem videre fra helgenes verdenscuprenn.

Et eller annet sted i mange tusen fots høyde, vil derfor intetanende flypassasjerer kanskje kunne bevitne et spektakulært sceneskift mellom landslagsrepresentanten og sivilisten Klæbo.

Et lynraskt bytte av antrekk inne på et trangt flytoalett før ankomst Værnes.

På mange måter symbolsk for en slags langrennssportens Supermann.

Ikke minst når man tenker på fargen på trikoten til originalen – som ville vært perfekt tilpasset å dra rett til Rema på Lade for å dele ut vareprøver på bærekraftig norsk kylling.