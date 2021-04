Hvem er favoritter til å kjøpe Haaland?

Om noen var i tvil om hvor stor hypen rundt Erling Braut Haaland er blitt, kunne man sjekket nettsidene til den engelske avisen The Daily Mail tirsdag formiddag.

Der handlet en av hovedsakene i fotballseksjonen om en kort video av Haaland.

Dortmund møter Manchester City i kvartfinalen av mesterligaen på Etihad Stadium tirsdag kveld. Mandag var Haaland på vei ut tunnelen for å trene med laget på stadion.

Først snudde han seg til en fotograf som knipset i vei. Så rettet han blikket mot gresset og sa til lagkameraten Jude Bellingham:

– It’s beautiful, eh?

«Det er nydelig, er det ikke?»

De ordene var altså nok til å skape en sak.

Saken til avisen siterte flere City-fans som på sosiale medier hadde ønsket Haaland velkommen «til sitt nye hjem».

Så intens er kampen om Haaland blitt, at selv den minste kommentar skaper forhåpninger og rykter om hvor han vil dra.

City rapporteres å være en av fem klubber som slåss om Haaland, sammen med Real Madrid, Barcelona, Manchester United og Chelsea.

Det er blitt velkjent at Haaland har en klausul som gjør at han kan forlate Dortmund for rundt 750 millioner kroner i juli 2022. Det er vekslepenger for et slikt talent: Verdens mest ettertraktede spiller vil selges til halv pris.

Men Dortmund kan også selge ham i sommer.

Kunst til salgs

Flere medier, blant dem ESPN, har sagt at Dortmund da vil kreve rundt 1,8 milliarder kroner, en sum som vil gjøre Haaland til tidenes nest dyreste spiller.

Haalands agent Mino Raiola har sammenlignet sine spillere med malerier. Om Dortmund selger Haaland i sommer, blir det som en auksjon for kunstverket hele verden vil ha.

Erling Braut Haalands agent Mino Raiola. Foto: Valery Hache / AFP

Muligheten for en slik auksjon øker om Dortmund ikke når mesterligaen. De vil da trenge pengene mer, og Haaland vil ønske å spille i verdens beste klubbturnering.

Dortmund må enten vinne turneringen for å kvalifisere seg til den neste sesong, eller havne blant de fire beste i ligaen. De ligger syv poeng bak fjerdeplassen.

Slik sett kan City øke sine sjanser ved å slå Dortmund ut av mesterligaen.

Men det er de spanske klubbene som har tatt initiativet i kampen om Haaland.

Haaland og Messi

Ryktebørsen gikk berserk torsdag, da det ble bekreftet at Haalands far, Alfie, og Raiola hadde landet på flyplassen i Barcelona.

Det er ingen tvil om Barcelona vil ha Haaland. Jærbuens navn ble brukt av en flere kandidater i det nylige presidentvalget. Stallen trenger fornyelse, spesielt på topp.

Signeringen ville gitt enorm prestisje til den nye presidenten, Joan Laporta. Den ville fått fansen til å drømme om samspill mellom Haaland og Lionel Messi.

Det kunne også overbevist Messi selv om å bli værende på Camp Nou.

Også Barcelona og Lionel Messi er på jakt etter en ny superspiss. Foto: Albert Gea / Reuters

Laporta har fordelen av å være god venn med Raiola, som er upopulær blant flere storklubber. Men Barça har en gjeld på mer enn 11 milliarder kroner.

Det gjør Haaland nesten umulig å hente i sommer, og det virker mer sannsynlig at de vil vente til neste år, når klausulen aktiveres.

Samtidig har klubber som Barça en egen evne til å finne penger når de virkelig trenger det. Det kan fort bli aktuelt, for de vil få kamp fra sine største rivaler.

Samme dag som Raiola og Alfie landet i Barcelona, dro de videre til Madrid.

Tid for tryllekunster

Der trenger Real Madrid en ny stjerne. Den eneste som scorer mål for dem, er Karim Benzema, som er 33 år.

Presidenten Florentino Pérez legger enorm prestisje i å signere de største navnene.

Lenge har Pérez jaktet den franske spissen Kylian Mbappé, men siden Paris Saint-Germain nekter å selge, fremstår Haaland som et mer realistisk alternativ. Spørsmålet er hvor pengene skal komme fra.

Presidenten i La Liga, Javier Tebas, har sagt at både Real Madrid og Barça må utføre «tryllekunster» om de skal finne nok penger til Haaland.

Men om det er noen i Spania som har innflytelsen og kontaktene til å sikre lån hos banker og investorer, så er det Pérez.

Presidenten i Real Madrid, Florentino Pérez, trenger en ny stjerne. Foto: Juan Medina / Reuters

Samtidig vet både han og Laporta at de vil stille sterkt neste år, når alle vil kunne kjøpe Haaland og vinneren blir den som kan gi ham det beste tilbudet. De vet at de spanske klubbene scorer høyest på prestisje og historikk.

Men hva om Haaland vil spille i England?

På toppen av listen

Da skal City være favoritter. De trenger en superspiss, spesielt etter at legendariske Sergio Agüero bekreftet at han vil forlate City i sommer.

Har City råd til Haaland? Pep Guardiola sa forrige uke at City ikke kan bruke én milliard kroner på kun én spiller.

Men i går sa han plutselig at City kunne svi av den summen om spilleren kunne bidra til suksess over fem til 10 år. Haaland er utvilsomt en slik spiller.

– Alle vet at han er en fantastisk spiss, sa Guardiola.

Flere medier, blant dem The Times, skriver at Haaland er Citys førsteprioritet i sommer. Men når flere klubber kjemper om en spiller, er det ofte spanjolene som vinner.

Derfor kan det gi mer mening for City å legge inn bud på Haaland nå i sommer.

Pengemaskinen

Men flere er med i kampen. Det fremstår nærmest som en selvfølge at United skal være interesserte, siden Ole Gunnar Solskjær trente Haaland i Molde.

Både Manchester United og Manchester City kan være aktuelle klubber for Haaland. Men det er sistnevnte klubb som nevnes som den mest sannsynlige. Foto: Paul Ellis / Reuters

Også United har fått en finansiell smell det siste året, men klubben er en kommersiell pengemaskin, noe som gjør den bedre rustet enn de spanske klubbene til å by på Haaland. Som med alle lag, vil Haaland styrke dem betraktelig.

Samtidig har United lenge jaktet en høyreving. Det spørs om de heller vil prioritere Haalands lagkamerat Jadon Sancho i sommer.

Dessuten har United et dårlig forhold til Raiola, som har kritisert både klubben og Solskjær for hvordan de har behandlet en av hans største klienter, Paul Pogba.

Hva så med Chelsea? De har styrt unna Raiola siden sommeren 2017, da Raiolas klient Romelu Lukaku signerte for United i stedet for dem. Men nettsiden The Athletic skriver at Chelsea er villige til å forhandle med Raiola om Haaland.

Chelseas sjanser virker imidlertid små. De vil neppe utkonkurrere de spanske gigantene neste sommer, og må nok by høyt i år for å kunne kapre Haaland.

Uansett forventer ingen en snarlig slutt på sagaen. Men to ting virker klart: Haaland er blitt for god til å bli værende i Dortmund lenger enn juli 2022.

Og han kan i praksis velge hvilken klubb han vil.