Hva lurer du på om fotball-VM i Qatar?

Alpinist brakk begge beina

Den østerrikske fartsløperen Max Franz har falt på trening og brukket begge beina, melder Kronen Zeitung. Dermed er sesongen trolig over før den har startet.

Avisen skriver at Franz fikk konstatert brudd i begge beina, samt en flerre i høyre arm, etter en utfortrening i amerikanske Copper Mountain.

– Max startet svingen for tidlig i en venstresving og traff portflagget med overkroppen og falt. Det er ekstremt uheldig fordi han hadde store planer for sesongen. For fartslaget vårt er det en stor svekkelse. Jeg håper at han kommer tilbake så fort som mulig, sa landslagstrener Marko Pfeifer.

Franz ble søndag operert av den amerikanske landslagslegen Randy Viola.