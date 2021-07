Hva gjør Jorginho så genial?

Det flotte med fotballen er at alle kan spille. I basketball bør man være høy, i friidrett bør man være rask og sterk, men fotballen har plass til alle. Det er i hvert fall teorien.

I praksis, på moderne toppnivå, er det ikke fullt så enkelt.

Fotball har aldri krevd mer av spillernes fysikk. Tempoet er forrykende, duellene beinharde. Man skal helst ha både sterke armer og kjappe bein, nesten uansett hvor på banen man spiller.

Men når Italia møter England i EM-finalen søndag, vil den italienske midtbanen styres av Jorginho, en spiller som ikke har noen av disse kvalitetene.

Strengt tatt skal ikke Jorginho kunne overleve i moderne toppfotball.

Men fordi Italia spiller på en spesiell måte, er han uerstattelig.

Parkert av dommeren

Ser man Jorginho forsvare seg, kan man ofte himle med øynene. Han er 180 cm høy, med smale skuldre og tynne armer. Tempoet hans er sjokkerende:

På store flater kan spillere bokstavelig talt jogge forbi ham.

I en kamp i Premier League for to år siden ble Jorginho fraløpt av dommeren.

Jorginho er ikke alltid den vanskeligste å passere. Foto: MATTHIAS HANGST / AFP

Jorginho kan verken skyte eller heade. Han scorer nesten aldri på annet en straffer. I Chelsea har han tre målgivende pasninger på 96 ligakamper.

Men trenere elsker Jorginho. I vår spilte han syv av åtte utslagsrunder da Chelsea vant mesterligaen – og ble aldri byttet ut. I EM er han utespilleren med flest spilte minutter for Italia.

Pep Guardiola kaller ham «eksepsjonell». I 2019 sa José Mourinho at han var «den beste midtbanespilleren i Europa».

– Jeg ser ingen andre som gjør det han gjør, sa Mourinho.

Så hva er det Jorginho gjør?

Sarris sønn

For bare tre år siden virket det som kun én mann forsto Jorginho. Maurizio Sarri var treneren som brukte ham som defensiv midtbane i Napoli.

– Han er en sofistikert spiller som ikke alle forstår, sier Sarri.

I Napoli var Jorginho ballfordeler like foran forsvaret. Napoli spilte litt som Italia gjør i EM: De hadde ballen mye, presset høyt og valset over rivalene.

Da Sarri ble ansatt av Chelsea i 2018, tok han Jorginho med seg. Men tempoet i Premier League var høyere enn i Serie A, og Jorginho slet. Han ble kalt «Sarris sønn» – en flopp som kun spilte fordi han var sjefens favoritt.

Maurizio Sarri og Jorginho fant tonen. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Da Sarri dro etter ett år, trodde de fleste at Jorginho ville følge ham ut døren.

Men da Frank Lampard tok jobben, fortsatte Jorginho å spille. Det samme har skjedd under Thomas Tuchel, som har forvandlet Chelsea siden januar. På landslaget har Jorginho blitt et av de viktigste tannhjulene i Roberto Mancinis lagmaskineri.

– Han får hele laget til å fungere, sier Mancini.

Grunnen er at Jorginho utfører en spesiell jobb.

Den strategiske fyren

Og det er å slå pasninger fremover i banen under press.

For lag som spiller ballbesittende fotball, som Chelsea og Italia, er noe av det vanskeligste å spille seg ut bakfra når motstanderen står høyt. Ofte lar motstanderen midtstopperne få ballen, og så legger de press på nestemann som får den.

Ofte er dette den defensive midtbanespilleren, som gjerne får ballen feilvendt. Mister han ballen, kan motstanderen angripe forsvaret i livsfarlig posisjon.

Dytter han ballen tilbake til forsvaret, blir det ingen fremgang i spillet.

Lag som har en svak ballfordeler i denne rollen, risikerer enten å miste ballen eller å slå den på tvers uten fremgang. Men det er her Jorginho er sterk.

Han slår pasninger fremover i banen. Ofte er det han som vrir spillet fra tannløs balltrilling til et giftig angrep.

Som Tuchel sier:

– Jorgi er den stategiske fyren som hjelper oss når vi bygger angrepene. Han tar gode avgjørelser og bidrar til at vi kan spille oss forbi motstanderens press.

Fotball på stranda

Hvordan klarer Jorginho dette? Han er teknisk strålende, noen han sier skyldes treningsøkter med sin mor på stranda i Imbituba, en by på den brasilianske sørkysten hvor han vokste opp. (Han spiller for Italia fordi han hadde en italiensk tippoldefar.)

Han bruker få touch og slår ofte pasninger på direkten. Dette gjør at laget kan flytte ballen kjappere og gir motstanderen mindre tid til å presse ham.

Han organiserer lagkameratene hele tiden. Ofte peker han hvor han vil ha sine medspillere.

Jorginho kan bli EM-vinner søndag. Foto: Andreas Gebert / AP

Men det viktigste er at han ser pasningsmuligheter som andre ikke ser. Playmakere hylles ofte for å slå stikkere inn bak motstanderens forsvar. Jorginho spiller de samme pasningene, bare at de går bak motstanderens midtbane.

Disse pasningene fører ikke til mål direkte, men de finner medspillerne i farlige rom hvor de kan vende opp og utfordre forsvaret.

Her er et eksempel fra Italias kamp mot Sveits i gruppespillet.

Jorgino-pasning mot Sveits Du trenger javascript for å se video.

Her er et annet eksempel fra åttedelsfinalen mot Østerrike.

Italia mot Østerrike Du trenger javascript for å se video.

For lag som Chelsea og Italia, som skal tre seg gjennom ledd, er Jorginho gull verdt.

Professoren

Det hjelper også at Jorginho bidrar defensivt. Selv om han er treig og noe veik, er han lynende intelligent. Han er aggressiv, posisjonerer seg riktig og får ofte tåen på ballen.

Spesielt mot Spania, hvor Italia hadde ballen uvanlig lite, var han overalt.

Ofte er det vanskelig å legge merke til ham. Mens lagkameratene har stått for heltemodige blokkeringer og flotte scoringer, har ikke Jorginho gjort noe som har vekket oppmerksomhet i EM, foruten å sette den avgjørende straffen mot Spania.

Men spilletiden viser hvor høyt Mancini setter ham. Jorginho har spilt alle kampene i EM og har kun blitt byttet ut mot Wales, på et tidspunkt da Italia allerede var videre fra gruppen.

Lagkameraten Lorenzo Insigne kaller ham «professoren» og sier at han håper han blir nominert til Gullballen, den årlige prisen som gis til verdens beste spiller.

At Jorginho vinner den, vil nesten garantert ikke skje, for slike priser går som oftest til spillere som scorer mål. Men Jorginho har demonstrert kvaliteter som er vel så viktige.

Han får lagene sine til å vinne.

Og han har vist at fotballen virkelig har plass til alle.

Finalen har avspark 21.00 søndag kveld og sendes på NRK 1.