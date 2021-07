Hva er tidenes EM-mål?

Mens EM pågår for fullt er det på tide å dykke ned i arkivet og se tilbake på noen minneverdige øyeblikk.

For hva er egentlig tidenes EM-mål?

Kandidatene er mange.

Kanskje har noen av disse skåringene gitt deg gåsehud, fått deg opp av sofaen eller gitt deg lyst til å rive deg i håret.

Tidenes EM-mål

Vi har plukket ut noen av kandidatene til det vi mener kan kjempe om tittelen som tidenes mål i EM.

Rekkefølgen vår er tilfeldig.

2016: Cristiano Ronaldo, Portugal – Ungarn

Cristiano Ronaldo - Ungarn-Portugal 2016 Du trenger javascript for å se video.

Siden han entret seniorfotballen har Cristiano Ronaldo vært en av fotballens største artister, og i Portugals siste kamp i gruppespillet i EM i Frankrike, vartet han opp med denne frekkasen av en hælflikk. Portugal og Ronaldo gikk helt til topp og vant finalen 1–0 over vertsnasjon Frankrike.

2000: Frank de Boer, Nederland – Frankrike

Frank de Boer - Nederland-Frankrike 2000 Du trenger javascript for å se video.

Hvem elsker vel ikke et godt frisparkmål? Lenge var Frank de Boer Nederlands fremste frisparkspesialist, og alltid først i køen når det gjaldt. Hans knallharde ytterskrudde kanon mot Frankrike i 2000-EM på hjemmebane viser hvorfor.

1996: Karel Poborsky, Tsjekkia – Portugal

Karel Poborský - Tsjekkia-Portugal 1996 Du trenger javascript for å se video.

Kjapp i beina, kjapp i hodet, og med en ballfølelse myk som nystrøket fløyel. Slik husker vi tsjekkiske Karel Poborsky. Hans sylfrekke lobb mot Portugal under EM i England hjemsøker fortsatt portugisernes målvakt Vitor Baía den dag i dag.

1996: Paul Gascoigne, England – Skottland

Paul Gascoigne - England-Skottland 1996 Du trenger javascript for å se video.

I rivaloppgjøret mellom England og Skottland i 1996-EM serverte en av de mest ikoniske spillerne i Engelsk fotballs historie en skåring få kan glemme. Med en innovativ førsteberøring og en avslutning kjøligere enn flytende nitrogen punkterte Paul Gascoigne kampen for vertsnasjonen.

2012: Zlatan Ibrahimovic, Sverige – Frankrike

Zlatan Ibrahimovic - Sverige-Frankrike 2012 Du trenger javascript for å se video.

Et lite skår i fotballgleden er at dette mesterskapet blir uten Zlatan. Den svenske løven har for vane å levere det spektakulære når det gjelder, og mot Frankrike i EM 2012 la han seg til rette i horisontalen og banket inn et mesterverk av en skåring. Seieren over Frankrike var deres eneste trepoenger i mesterskapet som stoppet etter gruppespillet.

2016: Xherdan Shaqiri, Sveits – Polen

Xherdan Shaqiri - Sveits-Polen 2016 Du trenger javascript for å se video.

Det er lite ved Xherdan Shaqiri som minner om Zlatan, men i kategorien «spektakulære EM-skåringer» stiller de begge kruttsterkt. Den tekniske sveitseren viste spenst, timing og akrobatikk fra øverste hylle da han dunket inn målet som sikret Sveits ekstraomganger i 8-delsfinalen mot Polen. Polakkene gikk videre etter å ha vunnet 5–4 i den påfølgende straffesparkkonkurransen.

2012: Mario Balotelli, Italia – Irland

Mario Balotelli - Italia-Irland 2012 Du trenger javascript for å se video.

Det var en tid da Mario Balotelli var spydspissen i det Italienske laget. Mye kan sies om hans videre karriere, men at han var solid på sitt beste, det kan ingen ta fra ham. Mot Irland i Polen- og Ukraina-EM viste han hva man kan utrette med mann i rygg og et hjørnespark som egentlig er slått litt for langt bak. Imponerende!

1988: Ronnie Whelan, Irland – Sovjetunionen

Ronnie Whelan - Irland-Sovjetunionen 1988 Du trenger javascript for å se video.

Om det ikke var nok med bidragene fra Shaqiri og Zlatan, er det enda en skåring fra horisontalen som målbandt et EM. Vertsnasjonen Vest-Tyskland fikk se irske Ronnie Whelan klinke konvertere et innkast på mesterlig vis. Legg gjerne merke til hvordan han bruker hele kroppen i tilslaget. Rett og slett vakkert!

2004: Maniche, Nederland – Portugal

Maniche - Nederland-Portugal 2004 Du trenger javascript for å se video.

Kort slått hjørnespark. Pang. Så enkelt kan det gjøres. Ingen liste over ti EM-skåringer er komplett uten et skudd som skrus lekkert inn i lengste hjørne. Portugals Maniches prestasjon mot Nederland forærte lagkompisen karrierens letteste målgivende pasning, og målet sikret en 2-1-seier over Nederland i semifinalen. Finalen ble tapt for Hellas.

1988: Marco van Basten, Nederland – Sovjetunionen

Marco van Basten - Nederland-Sovjetunionen 1988 Du trenger javascript for å se video.

Marco van Basten. En av de største. Det den mannen gjorde med en ball var til tider vanskelig å forstå. Som da han smalt til en volley fra en nesten umulig vinkel mot det som da var Sovjetunionen under EM i 88. Skuddet var så hardt og godt plassert, at selv om keeper dekker store deler av buret, så var det en umulighet å stoppe den ikoniske skåringen.

2021: Patrik Schick, Skottland - Tsjekkia

I det 52. minutt mottok Schick ballen på midtbanen og valgte like så godt å fyre av et skudd fra hele 45,5 meter. Skottlands keeper David Marshall sto langt ute og måtte dermed se ballen gå i mål over ham. Et mål som nå fører seg inn i historiebøkene. Ifølge statistikknettstedet OptaJoe er dette det lengste langskuddet scoret et europeisk mesterskap siden 1980.

Fantastisk 2-0 skåring av Tsjekkia Du trenger javascript for å se video.

2021: Paul Pogba, Frankrike - Sveits

Paul Pogba har det med å skape overskrifter, og denne gangen etter en fantastisk scoring mot Sveits i EMs åttedelsfinale. Han ladet slegga fra rundt 25 meters hold og curlet ballen opp i krysset. Hovedpersonen selv jublet nærmest før ballen traff nettmaskene og det sto 3–1.

Paul Pogba hamrer inn 3-1 Du trenger javascript for å se video.