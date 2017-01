Husker ingenting etter å ha gått andreetappen for Norge: – Det var helt svart

– Det var tungt, sier Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

Han står egentlig utenfor landslaget, men når både Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø ikke er med på grunn av sykdom, fikk 24-åringen sjansen på stafettlaget i Rupholding.

Ole Einar Bjørndalen gikk en god førsteetappe og sendte Sjåstad Christiansen ut på andreetappen. 24-åringen åpnet bra, men så ble det tungt for nordmannen.

– Helt svart

Så hardt at han ikke klarer å beskrive noe av etappen etter målgang.

– Jeg husker ingenting. Det var helt svart, forteller skiskytteren til NRK.

– Jeg hørte bare at jeg måtte klikke helt og bare prøve å holde unna så godt jeg kunne. Jeg gjorde det kunne, fortsetter Sjåstad Christiansen.

Hverdagen i verdenscupen og på landslaget er mye tyngre enn det han er vant til.

– Det er litt annet trøkk og bedre utøvere her. Jeg var kanskje litt optimistisk i starten slik at det røynet litt på mot slutten. Jeg visste at Henrik L'Abée-Lund er sitt livs form og Emil begynner å komme slik at det holdt til seier, forteller han.

Emil Hegle Svendsen går inn til norsk seier. Du trenger javascript for å se video. Emil Hegle Svendsen går inn til norsk seier.

Sterk laginnsats

Stafetten endte med den første norske seieren denne sesongen. En kjærkommen opptur etter en elendig sesong så langt for skiskytterne, der sykdom har preget det norske laget. Onsdagens seier var viktig frem mot VM som starter om under én måned.

– Arbeidet vi har gjort nå blir bedre og bedre. Selvtilliten øker og det er veldig fint å få den første seieren i Rupholding, forteller trener Siegfried Mazet til NRK.

Onsdag var det et reservepreget lag som vant. Kampen om en plass på stafettlaget blir tøffere nå som Sjåstad Christiansen og Henrik L'Abée-Lund leverer.

Et «problem» som Mazet liker.

– Tarjei er en fyr som kan bli klar på ti dager. Så snart han er tilbake på ski er han med på laget. Det er fint å ha folk som Vetle og Henrik i laget. Jo flere gode utøvere en har jo bedre, forklarer den franske treneren.

Revansjerte Pokljuka

At Norge klarte å vinne uten brødrene mener Emil Hegle Svendsen viser lagets styrke. Dette var lagets tredje strake stafettseier i Ruhpolding.

– En kjempebra stafett av alle. Selv om brødrene Bø ikke er med har vi et kjempebra lag, forteller Svendsen til NRK.

Seieren var en solid revansje etter 9.-plassen i Pokljuka tidligere denne sesongen. Ole Einar Bjørndalen synes det var flott å kunne revansjere seg.

– Vi skjemtes. Vi var flaue hele gjengen, det var ikke en bra opplevelse, forklarte Bjørndalen.