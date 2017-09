Hushovds advarsel til Kristoff og Hagen: – Kan ikke rote det til igjen

Wembley-spøkelset kom tilbake

Harry Kane og Tottenham klarte ikke å score, til tross for å ha hatt et enormt press, da London-laget spilte 0-0 mot Swansea i Premier League lørdag. Dermed noterte Swansea seg for nok et sterkt resultat mot et topplag. Tottenham har åtte poeng etter fem serierunder, mens Swansea har fem poeng.