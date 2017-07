Hushovd om norsk tour-start: – Norge har sterke kort på hånden

Lørdag meldte VG at det jobbes for å skaffe Tour de France-starten til Norge. Det er miljøet rundt Arctic Race og Norway som jobber med å få starten til Norge for første gang i historien.

Det er organisasjonen ASO som eier og arrangerer både Arctic Race og Tour de France. Det øker Norges sjanser, mener Thor Hushovd. Han er selv ambassadør for det nordnorske sykkelrittet, og mener arrangøren har gitt sterke signaler om at en norsk Tour de France-etappe kan bli en realitet.

– ASO er positive. De ønsker å globalisere sykkelsporten og Tour de France. De vil gjøre den større, og få den ut til hele verden. Norge er en voksende sykkelnasjon, og jeg tror Norge har sterke kort på hånden, sier Thor Hushovd til NRK.

Sett denne? Forbrenner over 7500 kalorier på en etappe

Frir til Røkke & co.

Det er allerede avklart at Vest-Frankrike får starten neste år. I 2019 starter Tour de France i Brussel, så første mulighet for norsk tour-start er i 2020. VG skriver at 2020, 2021 og 2022 skal være aktuelle år for Norge som startsted.

I år startet touren i tyske Düsseldorf, som ifølge VG bladde opp 117 millioner kroner for å få verdens største sykkelritt til byen. Tour de France har også startet i blant annet Storbritannia, Nederland og Belgia.

En utfordring er dog logistikken; det er et voldsomt apparat som flytter seg rundt i Frankrike, og det er ikke enkelt å frakte hele Tour de France-sirkuset fra Norge til Frankrike på én dag.

– Det må bli en to-tre etapper i Norge og en hviledag der du flyr ned alt av utstyr. Også hadde Tour de France fortsatt som før, sier Thor Hushovd.

Helleland ikke involvert

Knut Eirik Dybdal er daglig leder i Arctic Race of Norway, og ser en annen løsning for å få det til å gå opp. Han frir til shipping-næringen.

– Vi i Norge er fremst på shipping og logistikk. Kjell Inge Røkke og gutta, jeg vet ikke helt hva de holder på med, men det er gutter som kan være med på å vise at vi kan levere, sier Dybdal til NRK.

ARCTIC RACE-SJEF: Knut Eirik Dybdal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er på plass i Frankrike, og legger ikke skjul på at hun er begeistret over nyheten.

– Vi har ikke vært involvert i arbeidet så langt. Men jeg kan love at vi kan være i stand til å skape en fantastisk folkefest og en nydelig ramme rundt det, hvis det er mulig å få det til Norge, sier Helleland til TV 2.