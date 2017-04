Huseklepp møter gamleklubben: – Jeg kommer ikke til å juble hvis jeg scorer

– Det blir veldig spesielt, men jeg gleder meg veldig også. Og det er det viktigste. Jeg tror det blir en morsom kamp. Vi har to seirer på rad nå, så vi gleder oss, sier tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp.

– Jeg har vært innom bortegarderoben på Brann Stadion, men aldri offisielt. Det ser helt greit ut der.

Erik Huseklepp har spilt for Brann i totalt ti år, men før sesongen gikk han til Haugesund. Mandag kveld møtes de to lagene i Eliteseriens fjerde runde. Og om det blir mål på 32-åringen blir det ingen ville jubelscener å se.

GAMLEKLUBBEN: Erik Huseklepp spilte for Brann i ti år. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Hvis jeg scorer mot Brann blir det en veldig moderat feiring. Jeg har veldig stor respekt for alle som følger Brann og alle folkene som er i Brann. Jeg er fortsatt glad i alle sammen, og de har fulgt og støttet meg så lenge. Jeg håper alle har forståelse for det.

– Har noen planer på lur

Haugesund har fått en god start på årets sesong, og etter tre runder ligger laget på en fjerdeplass med seks poeng – tre poeng bak serieleder Sarpsborg 08 etter to seirer og ett tap.

Laget fra Bergen er nummer sju.

– Det er fortsatt tidlig i sesongen, men det er klart at hvis vi vinner mot Brann, så blir luka til det som skal være et topplag større. Så vi går selvfølgelig for seier, sier Huseklepp.

– Du vet kanskje hva som skal til for å slå Brann i Bergen?

– Vi har noen planer på lur. Så vi får se hva som skjer på mandag.

NY KLUBB: Erik Huseklepp spiller sin første sesong for Haugesund. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Fornøyd med ny tilværelse

I sin første seriekamp for Brann i 2005 scoret han på sitt første spark på ballen etter bare 19 sekunder. Også i Haugesund har han fått en god start, som har ført til at Huseklepp er fornøyd med sin nye tilværelse.

– Jeg trives ekstremt godt i Haugesund. Jeg har blitt tatt imot på en fantastisk måte, og jeg har fått mye tillit fra treneren. Jeg har egentlig ikke ord for hvor takknemlig jeg er for det, forklarer han.

– Er kulturen annerledes i Haugesund enn i Brann?

– Nei, det er mye likt. I Norge tror jeg egentlig det er ganske likt i fotballgarderobene rundt om. Jeg trives godt her, og jeg trivdes godt i Brann. Det er bra miljø generelt i norske garderober tror jeg.

– Også er været her er akkurat som i Bergen, så det er ikke noe problem.