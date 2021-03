Hundens alvorlige sykdom preget Holund før VM: – Irritert på meg selv for at jeg ikke så det før

Norge kjører junior som ankerkvinne – NRK-ekspert frykter nye bilder som dette

OBERSTDORF (NRK): I 2009 måtte en sønderknust Marthe Kristoffersen trøstes av Therese Johaug etter at hun som junior ble kastet inn som stafettankerkvinne – og mistet medaljen for Norge. Fredrik Aukland frykter at Helene Marie Fossesholm skal få en like skrekkelig opplevelse.