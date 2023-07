Hulket av glede etter seier: – Føler nesten du forråder dem

Matej Mohoric vant den 19. etappen i Tour de France, etter en heseblesende bruddetappe.

Mot sluten kom Mohoric seg av gårde sammen med Kasper Asgreen, som vant torsdagens etappe, og Ben O'Connor.

I spurten så det lenge ut til at Asgreen skulle vinne for andre dag på rad, men på de siste 50 meterne kom Mohoric forbi og fikk med et strålende innslag med sykkelen akkurat hjulet foran dansken.

Dermed tok Mohoric karrierens tredje etappeseier i Tour de France og etter målgang hulket han av glede, både da det ble klart at han hadde vunnet og i seiersintervjuet med arrangøren.

– Noen ganger føler du at du ikke hører til her, for alle er så sterke. Du sliter tidvis med å holde hjulene. Du vet at han som kjører foran sliter like mye som deg, men det er grusomt å kunne følge det avgjørende angrepet. Da Kasper angrep - han var så sterk. Han vant etappen i går og å ha viljestyrken til å gjøre det på ny igjen i dag, du føler bare at du ikke hører hjemme her, sier Mohoric i intervjuet vist på TV 2 og fortsetter:

– Jeg fulgte ham og visste at jeg måtte gjøre alt perfekt. Jeg gjorde mitt beste. Ikke bare for meg selv, men også for Gino (Mäder, lagkamerat som omkom forrige måned) og for laget. Og på slutten føler du nesten at du forråder dem (konkurrentene), for du slår dem. Men det er slik profesjonell sport er. Alle ønsker å vinne. Hvis jeg skulle vinne, måtte jeg ta hjulet til Kasper og så prøve å slå ham på de siste 50 meterne.

Rasmus Tiller ble beste nordmann på en 21. plass, etter en dag hvor Uno-X-laget gjorde mye jobb i front av feltet.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne, men det ble mye taktisk spill på slutten. Jeg fikk veldig god hjelp av de andre gutta, så da er jeg litt skuffet over at jeg ikke fikk det helt til, sier han til NRK.