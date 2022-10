Hudflettes etter behandling av norsk hest: – Blir helt kvalm

Rødt Oslo: – Boikott Qatar-VM

Rødt vil at Oslo kommune boikotter fotball-VM i Qatar. Partiet ber om at Oslo bystyre hastebehandler et forslag om dette onsdag.

I forslaget heter det at «det ikke gis tillatelse på kommunal grunn til å sette opp skjermer eller supportersoner som skal vise mesterskapet i Qatar».

Mange er kritiske til at kommunen har inngått kontrakt om å leie ut Youngstorget til et firma som skal vise VM på storskjermer i et stort telt.

– Byrådet må undersøke muligheten for å bryte denne avtalen, sier Rødts gruppeleder i bystyret, Siavash Mobasheri, til NRK.

Rødt begrunner boikottkravet med behandlingen av gjestearbeiderne som har bygd stadioner og gjør det mulig å gjennomføre mesterskapet.

– De blir utnyttet og misbrukt på det groveste i et land hvor myndighetene har satt menneskerettighetene nederst på listen over prioriteringer i forberedelsene til mesterskapet, skriver Mobasheri i forslaget til bystyret.

En VM-boikott vil være et tydelig signal om at Oslo kommune ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere dette, heter det videre.