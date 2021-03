Hudfletter skiforbundets Klæbo-håndtering: – Norsk langrenns ledelse er litt høye på seg selv

– Jeg synes det er smålig. Det blir «too much». Det virker som at norske skiledere ikke har magemål, sier Jacob Lund.

I sin tid som sponsorgigant gjennom en årrekke fikk han en viktig rolle i norsk idrett. At Norges Skiforbund nå ikke trer til side og lar juryens avgjørelse stå, skjønner den tidligere sponsorkjempen lite av.

– Vi må være klar over at dette er en så liten idrett, at dess mer det blir av den type bråk, dess mer ødelegger vi for idretten selv.

Det var under søndagens avsluttende VM-femmil at dramatikken begynte. Johannes Høsflot Klæbo kom inn på de siste 150 meterne i rygg på Aleksandr Bolsjunov og valgte samme spor som russeren.

Bolsjunov og Klæbo i hverandre i spurten Du trenger javascript for å se video.

Da Norges nye spurtkonge skulle gå forbi prøvde han å passere på yttersiden, utenfor sporet. Det førte til et sammenstøt hvor Bolsjunovs stav brakk, noe som igjen gjorde at russeren gikk i mål på tredjeplass, bak både Klæbo og Emil Iversen.

Russerne la inn protest på Klæbos manøver og fikk medhold. Dermed ble sprintverdensmesteren disket, og Emil Iversen fikk gullet foran Bolsjunov, men i går anket som kjent Norges Skiforbund juryens avgjørelse.

I kveld informerte hovedpersonen selv at han har bedt forbundet trekke anken, og at han heller ønsker å se fremover.

Tror det skader interessen

Lund mener det ikke ser bra ut for Skiforbundet, eller for langrenn som idrett, at avgjørelsen ble anket.

– Norsk langrenns ledelse er litt høye på seg selv, synes jeg. Veldig ofte. Det har vært sånn i årevis. Vi er litt høye på pæra, og det tror jeg skader omdømmet til idretten i seg selv veldig, sier han.

– Det skyver egentlig en bitte, bitte, bitte, bitte liten idrett lenger ut mot manglende interesse, legger Lund til.

Også NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror Norges Skiforbund hadde vært tjent med å akseptere juryens avgjørelse på søndag.

– Ikke nødvendigvis fordi den er riktig, selv om jeg tror den er det, men fordi det hadde vært et bedre signal fra Klæbo og fra Norge om at vi aksepterer dette, og så hadde de stått igjen som moralske vinnere.

Mener konflikten kan bli større

Han sier det er mange utlendinger, inkludert russerne, som misliker at Norge har en mektig posisjon.

– Norge som skinasjon risikerer kun å utdype konflikten som allerede er der med Russland om dette, og kanskje litt den følelsen at vi utnytter vår maktposisjon også til å få viljen vår gjennom i dette tilfellet.

Meningene har vært delt i synet på hva som er rett avgjørelse. Skiforbundet valgte å anke utfallet til appellkommisjonen i FIS, mens Bolsjunov selv mener enten han eller Klæbo burde få gullet. Det russiske forbundet ønsket imidlertid at juryens beslutning skulle bli stående, noe den nå også blir, ettersom anken er trukket.

I KAMPENS HETE: Klæbo og Bjervig på juryrommet da dramaet utspilte seg søndag ettermiddag. Foto: Lise Åserud

– Norge hadde blitt enormt indignerte dersom rollene var byttet. Hva ville vi tenkt dersom det var Bolsjunov som hadde brukket staven til Klæbo, så tror jeg svaret gir seg selv, avslutter Saltvedt.

NRK har forsøkt å få et svar fra Skiforbundets langrennsleder Espen Bjervig. Han har fått presentert innholdet i kritikken, men ønsker ikke å kommentere uttalelsene til hverken Lund eller Saltvedt.