Hudflettar ny dommar-praksis: – Blir eit EM i å handtere kjenslene best

– Det er noko fjas dei har begynt med der ute. Skal man liksom legge band på alle kjensler her, då, seier ein irritert Håvard Tvedten.

NRKs handballekspert reagerte sterkt etter at den polske trenaren, Marcin Lijewski, vart utvist i to minutt etter å ha protestert mot det passive spelet til Færøyane måndag.

Det same gjorde Lijewski.

KRITISK: NRK sin handballekspert Håvard Tvedten er skeptisk til dommarane sitt store fokus på kva som skjer på benken. Foto: Frode Søreide / NRK

– Først fekk eg gult kort, eg veit ikkje kvifor, men dommaren gav meg det. Utvisinga var fordi vi på benken synte for mykje kjensler. Alle sto oppreist og EHF-observatøren hadde fleire gonger sagt «siste åtvaring». Til slutt fekk vi ein to-minuttar, fortel den polske trenaren til NRK.

Det er ikkje den einaste kampen dommarane si avgjersle i dette EM har skapt reaksjonar.

Under kampen mellom Slovenia og Noreg blei den slovenske trenaren utvist for å ha signalisert at dommaren burde ta ein VAR-sjekk.

– Det er ein sånn barnepassarar som sitt på sida der og seier at no må du roe deg ned, og det kan jo vere litt frustrerande og ta vekk fokus frå litt andre ting som kanskje er viktigare trass alt, slår Tvedten fast.

FRUSTRERT: Den slovenske benken er frustrert etter å ha fått to utvisingar. Mellom annan for å signalisert VAR-sjekk frå benken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skjerpar reglane

I forkant av EM i Tyskland har nemleg alle nasjonar fått same beskjed:

Dommarane kjem til å slå ned på trenarar eller spelarar som signaliserer passivt spel eller syner VAR-teiknet på benken.

Straffa er gult kort eller utvising.

– Vi fekk vite det før meisterskapet, og så er det noko vi har hatt litt fokus på, seier kaptein på det norske herrelandslaget Christian O'Sullivan.

Den polske trenaren meiner reglane er vanskelege å handtere.

– Eg slost for mitt lag, og eg veit eg ikkje burde, men det er veldig vanskeleg å skjule kjenslene sine.

KAPTEIN: Sjefen på bane for det norske laget, Christian O'Sullivan i takling i kampen mot Polen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kjenner at det er frustrerande

Dei norske spelarane kjenner også på frustrasjon over innskjerpinga av reglane.

Spesielt i kampen mot Færøyane, der Noreg gjekk på eit sjokkerande uavgjort-resultat.

– Eg synst det er greitt at dei ønsker mindre klaging på benken, men eg synst det må vere lov å gi beskjed når angrepslaget har spelt i 50 sekund og ikkje gjort ein drit, seier Kolstad-profil Gøran Johannessen.

– Det er jo noko av det eg synst er fint med sporten vår, at man skal få vise kjensler og engasjement, konkluderer Harald Reinkind og legg til:

BENKEN: Harald Reinkind i samtale med den norske landslagstrenaren Jonas Wille. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Eg synst jo kanskje det er andre ting som skulle vore viktigare å prioritert føre det då.

Noreg sitt lag har fokusert på å unngå situasjonar der dei blir dømd på dette.

– Vi passar litt på kvarandre når vi sitt på benken, men handball og idrett generelt er mykje kjensler, så det er ikkje alltid man klarer å styre det, fortel Johannessen.

– Får man ein to-minuttar mot seg så kan det vere katastrofalt for oss, så vi prøver, men det er ikkje alltid like lett, supplerer Reinkind.

– EM i kjensler

– Det er ei klar forståing av at kjensler er ein del av spelet. Det er sport me snakkar om, seier kommunikasjonssjef Thomas Schöneich i Det europeiske handballforbundet (EHF) til NRK og held fram:

– Retningslinkane for EM vart delte med laga og diskuterte med landslagssjefane i forkant av meisterskapen. Dette er ikkje noko nytt. Åtferd på benken har vore ein del av del, men det har vore ein del av retningslinjene tidlegare. Det er berre eitt av mange punktet som dannar retningslinjene.

Tvedten er uansett klar på at han ikkje er positiv til retningslinjene.

– Nå blir det eit EM i å handtere kjenslene best, dysse dei ned, halde maska og bite det i seg. Det er eit fokus som er veldig rart synst eg. Handball er jo ein av dei idrettane der folk klager minst, for man blir veldig hardt straffa viss dei går over ei viss grense, men noko må jo vere lov å reagere på, meiner Tvedten.