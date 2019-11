Høyreback i mål reddet uavgjort for Manchester City

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med ti minutter igjen skjedde det. Alejandro Gomez spilte gjennom Josip Illicic som kom alene med Manchester Citys keeper Claudio Bravo. Den chilenske keeperen var langt utenfor eget felt da han klippet ned midtbanespilleren.

Det måtte han betale for med et rødt kort. Og da oppstod det uvanlige scener på Atalantas hjemmebane Stadio San Siro.

HVA GJØR VI NÅ: Var nok det som gikk gjennom hodet til City-trener Pep Guardiola da Claudio Bravo forlot banen. Foto: Miguel Medina / AFP

Nevnte Bravo kom nemlig inn for førstevalget Ederson ved pause. Da var det plutselig ingen som kunne stå i mål for bortelaget.

Dermed måtte Pep Guardiolas trofaste høyreback Kyle Walker ta på seg hanskene.

REDNINGSMANN: Med Claudio Bravo sin drakt måtte Kyle Walker stå i mål resten av kampen. Foto: Carl Recine / Reuters

– Om jeg gjorde det frivillig? Jeg tror det var litt av begge deler. Noen ganger pleier jeg å tulle med keeperne på trening, men jeg fant ut at man av og til må bruke to berøringer for å redde, sa Kyle Walker, ifølge BBC.

Etter 87 minutter hadde Atalanta frispark og engelskmannen måtte vise hva han var god for. Skuddet endte rett på keeper-Walker, som til slutt fikk kontroll på ballen.

Høyrebacken klarte utrolig nok å holde buret rent og sikret dermed ett poeng for Manchester City borte mot Atalanta. Oppgjøret endte 1–1.

VAR-drama og keeper-Walker

Allerede etter syv minutter tok Manchester City ledelsen, og det på lekkert vis.

Flotte kombinasjoner endte med et lekkert hælspark fra Gabriel Jesus til Raheem Sterling, som kunne score fra kort hold.

I andreomgang var det duket for VAR:

Først ble det dømt straffe da Rafael Toloi holdt igjen Sterling på vei inn i feltet, men VAR grep inn og slo fast at forseelsen var utenfor 16-meteren. Sterling tok frisparket, som traff hånden til Josip Ilcic i muren.

Dermed ble VAR-skjermen brukt igjen. Det endte med straffe til City, men Jesus klarte ikke å doble ledelsen.

HOLDT NULLEN: Kyle Walker kan smykke seg med å ha holdt nullen som keeper i mesterligaen. Foto: Carl Recine / Reuters

Etter 49 minutter dundret Alejandro Gómez nedover kanten. Argentineren fant Mario Pasalic som kunne stange inn utligningen for hjemmelaget.

De siste 15 minuttene var det Kyle Walker som voktet buret, og det klarte han. Dermed har engelskmannen holdt nullen som keeper i mesterligaen.

– Vi kom hit for å ta ett poeng eller å vinne. Å komme herfra med uavgjort er et godt poeng, sa keepervikaren Walker, ifølge BBC.

Italienerne tok med det sitt første poeng i mesterligaen, mens City leder gruppen etter fire kamper spilt.