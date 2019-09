Høydehus har vært forbudt i 16 år, men aldri blitt kontrollert: – Det er litt spesielt

– Det er litt spesielt, sier hun til NRK.

Vedtakene mot høydehus fra 2003 og 2015 lever i beste velgående, men det er altså ingen kontroll av forbudet.

– Det blir ikke gjennomført tester for å kontrollere brudd på bestemmelsene, nei, sier Finn Aagaard, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund.

INGEN TESTER: Finn Aagaard i Norges idrettsforbund forteller at det ikke blir gjennomført tester for å finne utøvere som bruker høydehus. Foto: Norges idrettsforbund

Karoline Bjerkeli Grøvdal reagerer på at det bare er forbudet som stopper utøverne fra å bryte de særnorske reglene.

29-åringen synes det er rart at forbundet ikke gjør noe for å finne eventuelle regelbrytere.

– Det er kanskje ikke så lett å kontrollere. De må i så fall dra på hjemmebesøk, fortsetter Grøvdal.

Det er også noe av utfordringen med forbudet. Å bruke høydehus gir ikke veldig store fysiologiske utslag. Dermed er man i praksis nødt til å ta utøvere på fersk gjerning.

– Ikke rettferdig

Skidronningen Therese Johaug vet heller ikke hvordan forbundet skal kunne kontrollere at reglene overholdes.

– Vi må på en måte stole på hverandre, det er det eneste vi kan gjøre.

Skistjernen forteller at det neppe ville vært aktuelt for henne å ta i bruk høydehus, men hun stusser på at Norge hindrer utøvere å ta i bruk et verktøy tilgjengelig for andre.

– Jeg setter spørsmålstegn bak hvorfor ikke norske utøvere kan bruke høydehus, mens utøvere fra andre nasjoner kan gjøre det. Jeg føler at utøverne stiller på forskjellige vilkår, og det er ikke rettferdig, sier Johaug.

Landslagstrener for kvinnenes elitelag i langrenn, Ole Morten Iversen, forstår at dagens regelverk kan oppfattes som urettferdig. Samtidig er han tydelig på at man må klare å begrense bruken av høydehus utenfor toppidretten, ved for eksempel å sette en aldersgrense.

– Det er på sin plass å ta det opp på nytt, men mitt budskap er at man må evne å se konsekvensene nedover i systemet. Sånn verden er i dag, er det sånn at hvis noen kan kjøpe seg til noen tideler, så blir det gjort. Det ønsker vi i hvertfall ikke. Sånn sett er det enkelt å ha et forbud, sier Iversen.

Fakta om høydehus Ekspandér faktaboks Et hus eller et rom der man søker å etterligne opphold i høyden.

Det man vil oppnå er et lavt oksygentrykk tilsvarende det man finner i høyfjellet.

Trening i høydehus tar sikte på å øke mengden røde blodceller, og derigjennom bedre prestasjonsevnen.

Idrettstinget 2003 vedtok å forby bruk av høydehus for norske utøvere.

Idrettstinget i 2015 støttet forbudet fra 2003 med et nytt vedtak

Kilder: Kunnskapsforlagets store medisinske leksikon og idrettsforbundet.no

Forstår diskusjonen

Norges idrettsforbund mener det ikke er behov for å kontrollere at forbudet håndheves.

– Et vedtak gir forventninger til at utøverne etterlever vedtaket og ikke bryter bestemmelsene, forklarer kommunikasjonssjef Aagaard.

– Men dere ettergår det ikke?

– Hvis det avdekkes brudd på disse bestemmelsene så kan det sanksjoneres. Jeg forstår at det er diskusjoner rundt dette, men det er idrettsdemokratiet som har fattet denne beslutningen og ikke en enkeltperson. Idrettstinget mener det (bruk av høydehus) er uetisk og det må vi ha respekt for.

ULOVLIG: Dette høydehuset på Trysil kan ikke brukes av norske utøvere. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Hvis dere skulle ta noen for dette, hva baserer dere det på da?

– Det vil være rent hypotetisk, ettersom vi ikke har noen påtalesaker som omhandler høydehusforbudet. Men det er klart at tips kan være et virkemiddel, men det kan også være at man avdekker dette gjennom andre virkemidler, sier Aagaard.

– Så det er i praksis fritt frem for å bruke høydehus?

– Det vil jeg ikke svare bekreftende på, og grunnen til det er at hvis man bryter disse bestemmelsene, kan man bli straffet for det.

– Ikke behov for høydehus-politi

Antidoping Norge har ikke ansvar for å kontrollere bruken av høydehus, men i forbindelse med dopingprøver må utøverne svare på om de har «simulert høyde» de siste fjorten dagene.

– Det er en utfordring å teste for å påvise simulert høyde. På dopingkontrollskjemaet står det at utøver samtykker til at øvrige brudd på NIFs lov vil meddeles NIF. Vi oversender saken til NIF når vi avdekker brudd på NIFs lov, forteller daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

RAPPORT: Anders Solheim og Antidoping Norge vil rapportere videre til idrettsforbundet hvis noen utøvere melder fra om «simulert høyde». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hvis det skal bli behov for en slik rapport må en utøver innrømme ulovlig bruk av høydehus på eget initiativ. Det bekymrer ikke Johannes Thingnes Bø. Verdens beste skiskytter har stor tillit til kollegene sine i Idretts-Norge.

– Norsk idrett er basert på ærlighet. Hvis ting ikke er lov opprettholder utøverne det. Her i Norge er det nok ikke behov for noe høydehus-politi. Jeg tror utøverne er såpass ærlige og redelige at ingen lurer seg unna her, mener Thingnes Bø.