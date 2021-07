Spania - Norge 28-27

– Spanjolene er sleipe og gode. Det er kjedelig at vi ikke får noen poeng med herfra, sier Norge-målvakt Torbjørn Bergerud.

Etter de dramatiske sluttminuttene mot Spania, hvor spanjolene til slutt avgjorde på et straffekast etter den ordinere spilletiden, styrtet Sander Sagsen rett til kampens dommerpar - tett fulgt av landslagstrener Christian Berge. De ble stående og diskutere opphetet med dommerne ute på banen.

De hadde nok sitt å si om de ulike situasjonene som oppsto på slutten av kampen, for da skjedde det mye.

Sagosen prøvde å protestere da dommerne dømte straffe til Spania i siste sekund, men til ingen nytte. Den ble både stående, og gikk i mål - og slik sikret Spania seieren. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Det handler om følelser, det. Vi er der ute for å vinne håndballkampen, og noen ganger har jeg en mening, og de har en annen. Sånn er spillet, sier Sagosen når NRK snakker med ham noen minutter senere - og adrenalinet har lagt seg litt.

– Det er alltid kjipt å tape når vi er så nærme. Vi har kampen i store deler, men så er det en periode hvor vi brenner og brenner. Da blir vi litt jagende. Det er en kjip følelse nå, sier han.

Norge storspilte i den første omgangen, men utover i den andre omgangen krøp spanjolene forbi, og det var også da temperaturen begynte å stige.

Ti minutter før slutt måtte Christian O`Sullivan dra til seg en svært irritert Sander Sagosen, som havnet i munnhuggeri med en spanjol etter en kamp om ballen.

O`Sullivan nappet til seg Sagosen da det begynte å bli antydning til krangling. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Sander kaster seg etter ballen og tar tak i ballen. Og da trenger ikke spanjolen å kaste seg inn når Sander har ballen. Da er det en utvisning. Jeg måtte roe han litt ned, for han er litt heit i toppen innimellom, forklarer O`Sullivan om situasjonen.

– Jeg hadde ballen, så bare kastet han seg over meg. Da skal man bjeffe litt, forklarer Sagosen.

Sagosen var ved flere anledninger synlig oppgitt over både motstanderne og dommerne, blant annet da linjespiller Magnus Gulleruds drakt sto rett ut som et seil noen minutter før slutt, uten at det ble dømt straffe.

Kampen levde i alle fall helt til siste spilleminutt. Norge lå under med ett mål da de fikk tildelt straffekast et halvt minutt før slutt. Den satte Magnus Jøndal i mål, og spanjolene svarte med å ta timeout, hvor de la planen for kampens siste angrep.

Torbjørn Bergerud spilte en strålende kamp i det norske målet, men greide ikke stanse det siste straffekastet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Der spilte spanjolene seg frem til et straffekast, som de fikk ta etter at den ordinære tiden var ute. Torbjørn Bergerud greide ikke å stanse det, og dermed ble det et ettmålstap.

Trener Berge sier at det var dette straffekastet som fikk ham til å styrte til dommerne etter kampen.

– Jeg vet ikke om jeg ser riktig, men jeg syntes at jeg så at han landet på det fjerde skrittet der før han spilte ballen inn. Men det er mulig jeg tar feil. Det er jo litt adrenalin i kroppen min der og, så da bare reagerer jeg ut ifra refleks. Men dommerne var gode, sier han til NRK.

Landslagstreneren legger til at han egentlig er veldig fornøyd med spillerne sine.

– Vi spiller en god kamp, virkelig. Vi kommer til veldig mange gode sjanser, står bra bakover. Det var et kjempesteg fra Brasil-kampen, men det er selvfølgelig surt å tape til slutt, sier han.

Norge har ikke vunnet mot Spania på 22 år, men i dag ble det i alle fall kamp til siste sekund. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Norge fikk en god start på OL da de slo Brasil i åpningskampen, og tapet mot Spania trenger ikke å ha så mye å si, så sant Norge greier å sikre seiere i kampene som venter. Neste kamp for Norge er mot Argentina førstkommende onsdag.

De fire beste fra puljen avanserer til kvartfinale. Norges gruppe er hakket hardere enn den andre der Danmark, Sverige, Egypt, Bahrain, Japan og Portugal møtes.