Hovland tre slag unna turneringsseier: – For en magisk spiller

Hovland brukte 65 slag på den fjerde og siste runden, fem slag under par. Dermed endte han på 19 slag under par, noe som holdt til en fjerdeplass i turneringen.

Det er også den beste prestasjonen av en herre på PGA-touren. Henrik Bjørnstad leverte en tiendeplass i 2006.

– Det har vært lange seks uker, men det har vært veldig moro. Det var stort å få spille sammen med J. T. (Poston) på avslutningen i dag, sa Hovland i Eurosports sendinger.

Eurosports golfkommentator Henrik Bjørnstad lot seg imponere av spillet til 21-åringen fra Oslo.

– For en magisk spiller, sier Eurosports golfkommentator Henrik Bjørnstad.

– For en turnering han gjør, for en prestasjon det er! For noen spillere vi har. Han er bare 21 år, fortsatte Bjørnstad.

James Tyree Poston vant turneringen i Nord-Carolina. Han leverte en prestasjon av de sjeldne, og gikk hele turneringen uten en bogey (et slag over par).

PGA-kortet på vent

Wyndham Championships var den siste PGA-turneringen denne sesongen, og med fjerdeplassen glapp muligheten for Hovland til å sikre seg PGA-kortet direkte for neste sesong.

Nå må Hovland bli blant de 25 beste i Korn Ferry Tour Finals, som går over tre turneringer i august og september, for å sikre PGA-spill til neste sesong.

– Jeg synes det ser svært lovende ut når han spiller den golfen har leverer hver dag, så jeg har stor tro på at han klarer det, sa Bjørnstad under sendingen om mulighetene for å nå PGA-spill gjennom finaleturneringen.

Skulle han klare det vil det i så fall bli to nordmenn på PGA-touren neste år, ettersom Kristoffer Ventura sikret PGA-kortet tidligere i år, da ble blant de 25 beste i Korn Ferry Tour.

– Om vi får begge på PGA Touren neste år er det drømmescenario, men det kan fort skje. I min verden er det større sannsynlighet for at det skjer, enn at det ikke skjer og begge har nivået som skal til for å lykkes på PGA Touren, har tidligere golfproff, Marius Thorp, tidligere uttalt til NRK.

Startet dagen på femteplass

Hovland gikk ut den fjerde og siste runden på delt femteplass, tre slag bak Byeong Hun An fra Sør-Korea etter å ha imponert voldsomt på den tredje runden lørdag.

Den norske golfsensasjonen startet finalerunden med en bogey på sitt første hull, og på de fem første hullene hadde han to bogeyer og tre birdier.

Deretter fulgte to strake par på hull seks og syv, og 21-åringen fikk også en birdie på det åttende hullet.

På det tidspunktet var han 16 slag under par, og med en delt tredjeplass var ikke avstanden opp større enn at det kunne gå veien.

Men på det ellevte hullet gikk han på dagens tredje bogey. Dermed skulle det vise seg at kampen om å kjempe seg inn blant topp to i turneringen ble for tøff.

På de siste seks hullene leverte han tre birdier og tre par, og endte til slutt på 65 slag, fem slag under par på den fjerde runden.