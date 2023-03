Hovland spilte seg bort i Florida

Bodø/Glimt enkelt videre i cupen – slo Ranheim 4-0

Kjetil Knutsens Bodø/Glimt hadde få problemer med å ta seg videre til kvartfinale i NM borte mot Ranheim søndag. Hugo Vetlesen storspilte i 4-0-seieren.

Amahl Pellegrino ordnet ledelse for gjestene i det 37. minutt da han headet inn et perfekt innlegg fra Hugo Vetlesen.

Like etter sidebyttet doblet Joel Mvuka for de helgule. 20-åringen dro seg innover ved hjørnet av 16-meteren før han banket ballen opp i lengste kryss. Ranheim hadde lite å by på kampen igjennom, og med 0-2 på resultattavla var det lite som tydet på at trønderne skulle greie å hente inn forspranget.

Da Hugo Vetlesen satte 3-0 i det 68. minutt ble kampen langt på vei avgjort. 23-åringen fikk gå og gå inn i feltet før han upresset bredsidet inn kampens tredje mål bak en utspilt Nicklas Frenderup i Ranheim-målet. Vetlesen var også involvert i kampens fjerde mål da han chippet igjennom Fredrik Sjøvold som satte inn 4-0.

Kampen var den første for Bodø/Glimt etter at de røk ut av conferenceligaen mot Lech Poznan i slutten av februar. Fjorårets serietoer starter eliteseriesesongen borte mot Sarpsborg 10. april. (NTB)