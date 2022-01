Hovland var seks slag bak teten da dagen startet, men slo knallhardt tilbake i Dubai etter en magisk sisterunde. Både nordmannen og Richard Bland (49) endte turneringen på 12 slag under par.

Dermed måtte duoen ut i omspill om seieren. De spilte hull 18 på nytt, og der hadde Hovland mest is i årene. Med en birdie sikret nordmannen seieren da Bland bommet på en kort putt. Samtidig klatrer han opp på tredjeplass i verden i golf.

– Dette er ganske vilt. Jeg trodde ikke det var mulig på starten av dagen, forteller Hovland i et intervju vist på Viasat.

Nå er han nummer tre i hele verden, kun bak Collin Morikawa og Jon Rahm.

– Jeg har mye å bevise før jeg kan slå dem, men dette er en god start, så vi får se hva som skjer, sier en smilende Hovland.

Tredje seier på fem forsøk

Dette er hans tredje seier på de fem siste turneringene han har deltatt i.

– Dette er det helt der oppe blant hans største bragder. Dette er en veldig prestisjetung turnering, mente Viasat-kommentator Joakim Mikkelsen

Europatouren er ikke like gjevt som PGA-touren, men i Dubai var det et sterkt felt som konkurrerte. I tillegg til Hovland og McIlroy deltok også verdenstoer Collin Morikawa, og sterke spillere som Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, fjorårsvinner Paul Casey og Lee Westwood.

Tidligere verdensener Rory McIlroy hadde mange muligheter til å stikke av med seieren alene, men rotet det skikkelig til på de to siste hullene, og havnet et slag bak duoen Hovland og Bland.

– Tenkte det var umulig

Hovland startet søndagen et stykke unna teten, men startet i et forrykende tempo. Gjennom de første ni hullene senket han fire birdier og kun en bogey. Dermed var han plutselig oppe på en tredjeplass, og helt med i tetkampen.

Samtidig kollapset turneringsleder Justin Harding, mens tidligere verdensener Rory McIlroy fortsatte å spille solid.

KOLLAPSET: Rory McIlroy hadde alle muligheter til å vinne alene, men rotet det til på tampen. Foto: KARIM SAHIB / AFP

Hovland gikk inn i de siste ni hullene et par slag bak, men så ble det dramatisk.

Nordmannen fikk en bogey på hull 15, og trodde han hadde mistet seieren.

– Jeg var rasende etter hull 15, og trodde det var avgjort. Men jeg forsøkte bare å avslutte sterk, forteller Hovland til Viasat.

Monsteravslutning

Og ingen klarte å avslutte så sterkt som Hovland. 24-åringen svarte med en birdie, og så fulgte han opp med en fantastisk eagle på det neste hullet.

– Det var en utrolig spesiell avslutning. Jeg visste at det var for å dele ledelsen, men jeg visste også at de hadde noen lette hull igjen. Så jeg måtte ha birdie på den siste for å få dem til å tenke litt, forteller en smilende Hovland til Viasat om det utrolige hullet.

TREDJEPLASS: Hovland klatrer opp på tredjeplass i verdensrankingen. Foto: Kamran Jebreili / AP

Han satte en birdie på siste hull, og klatret opp i toppen. Til slutt endte han runden 6 slag under par. Det var dagens soleklart beste runde i feltet.

Nordmannen har vunnet på europatouren én gang før. Det skjedde i München sist sesong. I tillegg har han tre seire på PGA-touren.

Med seieren i helgens turnering innkasserer han i overkant av 12 millioner kroner.