Hovland slettet 36 år gammel rekord

Bokser død fire dager etter kamp

Den 27 år gamle bokseren Patrick Day (til høyre på bildet) døde onsdag, fire dager etter at han ble slått ut i tiende runde i en kamp i Chicago.

Den amerikanske bokseren ble lørdag kveld slått ut i tiende runde i en kamp mot den tidligere olympiske bokseren Charles Conwell i Wintrust Arena i Chicago. Slaget som sendte Day i kanvasen, var så hardt at han etterpå fikk konstatert hjerneskade.

Day ble lagt i kunstig koma, men livet sto ikke til å redde. Etter fire dager døde bokseren på sykehus.

I et følelsesladd brev skrev motstanderen Conwell (21) at han aldri mente at noe slikt skulle skje.

– Alt jeg ville var å vinne. Hvis jeg kunne tatt det tilbake, ville jeg gjort det. Ingen fortjener noe slikt, sto det i brevet som er gjengitt av BBC. (NTB)