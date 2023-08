Hovland skapte norsk idrettshistorie: – Blir forelska i hele fyren

Viktor Hovland løftet den ærverdige pokalen, gliste i kjent stil og nøt hyllesten fra Atlanta-publikummet.

– Dette er resultatet av alt det harde arbeidet jeg har lagt ned og det støtteapparatet jeg har hatt rundt meg, sa han i intervjuet med arrangøren.

– Det er surrealistisk å oppleve dette. Jeg har spilt min beste golf noensinne de to siste ukene. Det kunne ikke skjedd på et bedre tidspunkt, sa han og takket alle som hadde møtt opp for å se han spille.

Eksperten i ekstase

– Hvilken psyke han har, ropte kommentator Per Haugsrud etter en fantastisk putt på hull 17.

– Han er en hingst! Rett og slett, supplerte tidligere golfspiller og Eurosport-ekspert Henrik Bjørnstad.

– Jeg blir forelska i hele fyren! Jeg har vært det lenge, fortsatte han.

Det var da konkurrentene, kommentatorene - og det norske folk - skjønte at Viktor Hovland kom til å vinne turneringen sammenlagt.

Han knyttet neven, jublet og kastet ballen han vant med til publikum.

De 70 beste spillerne i verden ble til 50 forrige uke. Da klinte Hovland til med seier. I helgen spilte kun de 30 beste. Og den beste av de alle var Viktor Hovland.

Dermed er faktum at sesongens beste golfspiller er en 25-åring fra Ekeberg. Det har aldri skjedd før. 190 millioner kroner lå i premiepotten til vinneren.

– Dette er en tittel for de store guttene; Tiger Woods og Rory McIlroy. Nå er vår mann en av dem, sa Henrik Bjørnstad.

– Vi kan godt sammenligne idretter, men hvis han vinner PGA-tourmesterskapet totalt, da kan Ingebrigtsen, for meg, løpe så fort han bare vil og Haaland score så mye han vil, sa golfekspert Marius Torp på Eurosport-sendingen forrige uke.

Dette kjemper Hovland om Ekspander/minimer faktaboks Helgens turnering er den tredje og siste av golfelitens sesongsluttspill, det en sammenlagtvinner skal kåres. Gjennom hele sesongen tjener spillerne såkalte FedEx-poeng basert på prestasjoner. Kun de 70 spillerne med flest poeng etter hele sesongen, får være med i den første turneringen av sluttspillet. Så siles det ned til 50 spillere før sluttspillturnering nummer to, før det hele avgjøres den tredje og siste helgen. Og det er der vi er nå. Kun 30 spillere var kvalifisert til å gå løs på helgens turnering, som arrangeres som en jaktstart. Når tre av fire runder av sesongavslutningen er unnagjort, leder Hovland suverent. For å bruke et begrep sportsinteresserte nordmenn kjenner godt: Han ligger an til å vinne verdenscupen sammenlagt.

Det gjorde han omsider. Men ikke uten å kjempe med nebb og klør for tittelen i PGA-tourmesterskapet i Atlanta, Georgia.

FÅ SE DA!: Viktor Hovland fikk i seg næring mens Xander Schauffele ga han kamp til døra i en nervepirrende duell i den siste runden av PGA-tourmesterskapet. Foto: Mike Stewart / AP

Kjempestart

Utgangspunktet var fantastisk. Seks slag ned til nærmeste konkurrent. Da Viktor Hovland slo birdie - ett slag under par - på fire av de seks første hullene, så det ut som det hele skulle avgjøres tidlig.

NERVØS: Han måtte se sin argeste konkurrent spise opp den soleklare ledelsen. Men Viktor Hovland holdt nervene i sjakk. Foto: John Bazemore / AP

Men en ledelse på sju slag ble fort til kun tre. Hovland kunne sees klø seg i håret og innse at mens han hadde marginene mot seg, så fikk hans offensive konkurrent spise inn på forspranget hans.

– Dette er slitsomt. Det er utmattende. Han er så sterk der, var konklusjonen fra Haugsrud og Bjørnstad på direkten.

Da hadde nettopp nordmannen senket en av flere putter der han var under mektig press fra et gispende publikum. De ante at det ville bli en dramatisk slutt.

Nervepirrende

Amerikanske Xander Schauffele ga seg nemlig ikke uten kamp.

– Vi er midt i en episk kamp her, utbrøt Haugsrud underveis da de to elitespillerne toppet hverandres slag på hvert eneste hull.

Etter det begynte en superduell mellom de to beste - hvor den ene var nordmannen.

Shauffele fulgte nordmannen inn hele veien, men endte til slutt fem slag bak etter at Ekeberg-mannen holdt hodet kaldt, fikk marginene med seg og senket en rekke fantastiske putter.

For å sette det i perspektiv: Viktor Hovland endte 11 slag foran tredjemann. Det er en sjeldent stor avstand i en så gjev turnering.

– Det er som to sekunder i en 100-meter det, sammenlignet Haugsrud.