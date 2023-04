Hovland raknet i storturnering – endte likevel med karrierebeste

Viktor Hovland lå tre slag bak teten før siste runde av golfturneringen US Masters, men klarte ikke å følge spanske Jon Rahm som til slutt vant. Nordmannen gikk to slag over par.

25-åringen fant ikke noen god rytme og er på delt 7.-plass etter endt runde.

Hovland åpnet med solid spill til tross for at det ikke ble noen birdier på de fem første hullene. Så kom problemene.

På hull seks ble det en dobbeltbogey etter et flott utslag. Han skulle putte for par, men bommet og la for mye kraft i ballen. Det gjorde at det ble nok en bom på greenen.

– Den føles ekstremt unødvendig. Det har man ikke råd til, sa Discovery-kommentator Per Haugsrud.

(NTB)