Natt til mandag norsk tid kunne Hovland heve trofeet etter at han knuste Devin Bling i finalen under USAs amatørmesterskap i Pebble Beach i California. Den norske 20-åringen storspilte hele uken og utklasset den ene konkurrenten etter den andre.

– Man kan kanskje sammenligne det med en langrennsløper fra Australia som vinner medalje i et vinter-OL.

Slik beskriver hans gamle trener i Drøbak Golfklubb Jim McGowan Hovlands prestasjon.

TIDLIGERE TRENER: Jim McGowan trente Hovland i Drøbak Golfklubb i flere år. Foto: Camilla Skanke

Han trente Hovland fra 2010 til 2016.

– Han trente mye mer enn de fleste og nå får han fortjent tilbake for den innsatsen han har lagt ned. Hovland har utviklet seg enormt de siste årene, sier McGowan.

– Henrik Bjørnstad var også er et fantastisk talent i golf. Jeg så tidlig at Viktor kunne bli bedre eller minst like god som ham. Det er høy kvalitet over golfen hans, sier McGowan, som også har trent Bjørnstad.

Første skandinaver til å vinne turneringen

Redaktør for magasinet Norsk Golf, Magnus Sveen, mener det bare er å ta en titt på tidligere vinnere av denne turneringen for å beskrive hvor stort dette er.

– Der står det navn som Jack Nicklaus, Arnold Palmer og Tiger Woods. Den henger utrolig høyt. Den er regnet for å være en av de vanskeligste turneringene å vinne. Det var over 7000 som prøvde å kvalifisere seg inn og det var 312 som ble med. Det er ingen skandinavere som har klart å vinne denne turneringen før.

I 2014 vant Hovland NM for seniorer som 16-åring.

– Han er en av de beste spillerne i hele collage-systemet i USA. Det sier jo også en del om hvor god han er. Han er også ranket som den femte beste amatøren i verden.

Med finaleplass hadde Hovland sikret plass i majorturneringene US Masters og US Open. Etter at han vant finalen er han også klar for The Open.

– Når han er så god at han har vunnet denne turneringen, så er han god nok til å kunne klare cuten og få lov til å spille alle turneringsdagene. Men det er langt opp til de som har spilt proft i 10–20 år, presiserer Sveen.

AMERIKANSK MOTSTAND: Viktor Hovland og motstander Devon Bling tar hverandre i hånden etter matchen. Foto: Eric Risberg / AP

– Grunnmuren lagt for en proffkarriere

Tidligere profesjonell golfspiller og nå Eurosport-ekspert, Per Haugsrud, mener prestasjonen til Hovland er helt enestående.

– Det å gå til topps i denne turneringen er enda større i USA enn det virker her hjemme. Der borte blir det virkelig lagt merke til. Nå er jo grunnmuren lagt for en stor proffkarriere etter hvert. Bedre kan det ikke gjøres.

– 20 år i golfsammenheng er jo ingenting. Da er du jo nesten miniputt.

Haugsrud spår en lysende fremtid for Hovland.

– Han virker jo veldig rolig og sindig, og ser ut til å ha bena godt plantet på jorda. Jeg har virkelig troa på at vi kan få en storstjerne nå. Det har vi ventet på, sier Haugsrud.

Golfspiller Marianne Skarpnord og tennisspiller Casper Ruud var blant dem som tok til Twitter for å gratulere Hovland.

