Hotell i særklasse

Kultur-, likestillings- og tidvis idrettsminister Abid Raja har på vegne av regjeringen skapt en situasjon som får et unisont Idretts-Norge til å rase i frustrasjon. Selv det privilegerte fotballandslaget for menn reagerer kraftig. Landslagstrener Solbakken kaller det «en skikkelig skivebom av regjeringen».

Grunnen, hvis man ikke har fått satt seg inn i frustrasjonen, er at det er gjort unntak for karantenehotell ved innreise for toppidrettsutøvere.

Det gjelder de som skal til OL i Tokyo eller håper å kvalifisere seg dit, av helt naturlige grunner.

Det er i tillegg gitt dispensasjon for fotballandslagene, selv om det har vært forvirring også rundt kvinnenes situasjon.

Kvinnenes landslag har måttet avvente om de kan reise til Sverige og Nederland neste uke for sine kamper, i påvente av dispensasjon. Den skal nå være gitt, sier samme kultur, likestillings- og tidvis idrettsminister til NRK.

Ingen flere dispensasjoner blir gitt før om tre uker. Uten annen begrunnelse enn at en ikke nærmere begrunnet grense er nådd.

Hilsen kulturdepartementet, ikke helsemyndighetene, hvis noen skulle ta seg i å lure.

Men det er ikke gitt at det ville gjort det noe bedre.

For da et oppgitt ishockeylandslag etter noen forvirrende dager ankom karantenehotellet på Helsfyr i Oslo tirsdag ettermiddag, grep kommuneoverlegen i Oslo inn og fritok ishockeylandslaget for plikten, slik at spillere og ledere kunne reise hjem i karantene. Et særdeles fornuftig punktum på en forvirrende historie, trodde man en stund.

Det skulle bli enda verre.

Idet spillerne akkurat hadde rukket å komme seg hver til sitt, oppdaget man hos kommuneoverlegen at man hadde tatt feil.

Dispensasjonen skulle aldri vært gitt. Nå skal det sørges for ekstra oppfølging. Av ishockeylandslaget, ikke kommuneoverlegen, hvis noen igjen skulle ta seg i å lure.

Kart og rom-pass

Orienteringslandslaget kom hjem fra EM i Tsjekkia mandag, et land som ved avreisetidspunktet hadde et smittetrykk som ikke kvalifiserte for karantenehotell. Likevel må de dit, fordi tallene man bruker ved ankomst på Gardermoen er flere uker gamle.

Samtidig, på et hotell midt i Kristiansand, sitter verdens beste håndballag for kvinner, Vipers. Dit kom de rett fra å ha tatt hjem Norges andre mesterligatriumf gjennom historien. Det var likevel ikke nok til å slippe hotellkarantenen, da med unntak av deres OL-aktuelle spillere, som altså kunne reise hjem fra troppen. Resten av laget har endt på Thon Hotel Parken, hvor det attpåtil er påvist koronasmitte.

Feiring av mesterligatriumfer er også noe annerledes enn hva man kan drømme om under en pandemi.

Et kaos som lett kunne vært unngått

Alle som leser dette og prøver å finne den smittevernmessige logikk vi har blitt vant til det siste drøye året, kan bare gi opp. Dette er ikke lenger helsefag, det er jus- og ikke minst politikk.

Og karanteneregler viser seg igjen å være et område som er altfor komplisert til å overlate til politikerne.

For få dager unna den befriende fase 3 har de klart å utløse et opprør i toppidretten som veldig lett kunne vært unngått.

Like regler for landslag og klubblag i europacuper, uansett idrett.

Like regler for OL-deltagere og andre utøvere som har deltatt i eller skal delta i mesterskap.

Og verre er det faktisk ikke.

Antallet utøvere dette dreier seg om ville vært neglisjerbart og åpenbart forsvarlig. Nå synes de veldig mye bedre enn regjeringen hadde ønsket.

Mange er glade for at karantenehotell-perioden snart er over, om det dreier seg om idrettsfolk eller politikere. Akkurat nå kanskje mest de siste.

Håndteringen av disse spørsmålene er dessverre politisk håndverk på ganske så miserabelt nivå.

Et inntrykk av ansvarlighet tar tid å bygge opp, men forvitrer fort, selv om det dreier seg om en marginal gruppe i samfunnet.

For mange av dem er trusselen at OL i Tokyo fortsatt kan ende med å bli utsatt. Stortingsvalget i september blir det uansett ikke.

