Horneland blir fast Brann-trenar

Eirik Horneland fortsetter som hovedtrener i Brann. Han har signert kontrakt ut 2023. Horneland kom til klubben som assistent-trener i 2020.

Etter Kåre Ingebrigtsen fikk sparken i sommer ble Horneland og Brann enige om at haugalendingen skulle være hovedtrener ut sesongen, men nå har han altså blitt enig med klubben om en permanent avtale.

– Først og fremst er jeg veldig stolt over å få lede Brann videre. Dette er en stor ære for meg. Jeg har på kort tid blitt veldig fascinert av klubben, supporterne og Bergen by, og kommer til å gi alt jeg har for å gjenreise tillit og skape stolte øyeblikk for fremtiden, sier Eirik Horneland i en pressemelding.