TV 2 og VG meldte om nyheten først fredag ettermiddag.

– For LO er det meget alvorlig at vi har kommet i denne situasjonen. Ledelsen i Norges Skiforbund må bære det hele og fulle ansvaret, sier LO-sekretær Are Tomasgard til TV 2.

Til NRK utdyper Tomasgaard:

– Vi må forsikre oss om at pengene går til skihopp, sier Are Tomasgaard.

– Det er dere ikke sikre på nå?

– Hva som er sikkert og ikke sikkert vet jeg ikke. Vi må ta en fot i bakken og se hva pengene går til, sier han til NRK.

Fakta om Bråthen-saken Ekspandér faktaboks Tidslinje om Clas Brede Bråthen og konflikten med Norges Skiforbund der forbundet ikke vil fornye Bråthens kontrakt som går ut i april neste år. * 17. august: TV 2 avslører Norges skiforbunds beslutning om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet beholder Bråthen. * Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant annet kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund og at dette var årsaken til utsettelsen av verdenscuprennet for kvinner på Lillehammer. * 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke skiforbundet og kreve fast ansettelse. * 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt. * Fem dager senere går styret i skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen. * 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet». * September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet. * 28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også fram at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal diskuteres med Norges Skiforbund. Kilde: NTB

Skulle møtes i ettermiddag

I ettermiddag skulle hoppsponsorene og Skiforbundet møtes for å snakke om konflikten rundt Clas Brede Bråthen. Det møtet ble avlyst etter at VG meldte at Skiforbundet åpner for oppsigelse av Bråthen.

Nå sier flere av sponsorene at de kan trekke støtten, men at de holder på støtten for sin kjærlighet for sporten og et håp om en løsning.

Fredag sendte sponsorene ut et brev til Norges Skiforbund. Der skriver de at de har mulighet til å trekke støtten, men at de velger ikke å gjøre det av sin kjærlighet til sporten.

Sponsor i seks år

Likevel får forbundet kraftig kritikk på flere punkter:

NSF har mest sannsynlig misligholdt samarbeidsavtalene sine med sponsorene ved å ha skadet deres anseelse, og misligholdet gir sponsorene rett til å heve samarbeidsavtalen.

NSF har mest sannsynlig misligholdt sine plikter til å gi sponsorene informasjon og i den forbindelse la sponsorene uttale seg.

Som sponsorer har vi rett til å påpeke at ledelsen i NSF har håndtert saken svært uheldig og ikke etterlevd viktige verdier. NSFs opptreden har etter vår oppfatning vært til skade for idretten, frivilligheten, publikum, og vår anseelse som sponsorer.

Når NSF ledelsens håndtering reduserer verdien av prestasjoner over tid, idrettsglede, samhold, og lagånd og skader vår anseelse så plikter vi som samarbeidspartner å si ifra.

LO har vært sponsor av hopperne i drøyt fem år. Den nåværende avtalen går ut i april 2022, og Tomasgaard er ikke imponert over hvordan forbundet har håndtert situasjonen.

– Det er sannsynlig at vi hadde kunne vært ferdig etter denne avtalen, men denne saken har ikke styrket en eventuell diskusjon om å forlenge. Den diskusjonen er per dags dato stein død, sier Tomasgard til Dagbladet.