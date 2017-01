Hoppsjefen: – Tande har størst kapasitet

Med en 4.-plass i Oberstdorf og seieren i Garmisch-Partenkirchen er Tande på en 3.-plass sammenlagt før de to siste rennene i Hoppuka.

22-åringen er knappe 6,6 poeng bak ledende Kamil Stoch fra Polen. Stefan Kraft fra Østerrike er på 2.-plass.

– Det er et godt utgangspunkt. Han er i angrepsposisjon til sammenlagtseieren, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NRK.

– Til løvens hule

Mandag er det hviledag i hoppuka, og hopperne flytter seg til Østerrike og Innsbruck.

– Nå skal vi til løvens hule og hjemmebane for Stefan Kraft. Vi har også en polakk som er i ferd med å hente frem sine beste hopp i karrieren. Vi har noen tøffe konkurrenter, en av dem har hjemmebane og en har veldig stigende formkurve. Jeg opplever likevel at vi har den hopperen med størst kapasitet, mener Bråthen og forklarer:

– Jeg føler at han er den som kan hoppe lengst av disse og er minst sårbar for varierende forhold. De andre har styrken i erfaringen, mens han har styrken i kapasiteten, sier han.

Imponert over Tande

Stefan Kraft vant hoppuka sammenlagt i 2014/15, og stiller med hjemmefordel når hoppsirkuset beveger seg til Innsbruck.

– Det er veldig jevnt akkurat nå. Jeg føler meg i god form og håper at jeg kan hevde meg i Innsbruck og Bischofshofen, sier han til NRK.

– Er det en fordel for deg at du har vunnet hoppuka før?

– Det tror jeg ikke, det er et nytt år og en ny konkurranse nå. Men det er nok positivt for meg at vi skal til Østerrike, smiler Kraft, som lot seg imponere av hoppingen til Tande i Garmisch-Partenkirchen.

– Selvsagt. Han gjennomførte et godt hopp og stod imot presset, sier Kraft.

Hoppuka (2 av 4 renn): Ekspandér faktaboks 1) Stoch 591,2, 2) Kraft 590,4, 3) Tande 584,6, 4) Eisenbichler 572,0, 5) Zyla 570,0, 6) Haybock 561,5, 7) Manuel Fettner, Østerrike 554,4, 8) Kot 548,5, 9) Peter Prevc, Slovenia 545,0, 10) Leyhe 538,2. Øvrige norske: 18) Stjernen 524,5, 24) Fannemel 493,3, 32) Granerud 347,4, 34) Johansson 344,3, 39) Hilde 229,4.

– Ekstrem selvtillitsboost

Og den norske hopperen har fått økt selvtillit etter seieren søndag.

– Det gir ekstra selvtillit og styrke. Det er første gang jeg har sittet i den situasjonen og greid å innfri. Det gir en ekstrem selvtillitsboost, innrømmer han.

– Planen min er bare å ta dag for dag og hopp for hopp. og fortsette med den hoppingen jeg holder på med nå, sier han om sjansene i sammendraget.

Tandes seier søndag var Norges 13. individuelle hoppukeseier i Garmisch-Partenkirchen. Totalt var det den 47. norske enkeltseieren i den prestisjefulle hoppturneringen.

Forrige triumf kom da Anders Jacobsen vant det samme rennet i 2015.

