Hoppsjefen er fortsatt oppgitt etter at Maren Lundby endte på andreplass i verdenscuprennet i Ljubno. Bråthen mener hopperen ble fradømt seieren.

Lundby fikk tre ganger 18,5 som tellende stilkarakterer etter svevet i 2. omgang, mens rennvinner Daniela Iraschko-Stolz fikk 18, 18 og 18,5 for en svak landing uten tegn til å sette nedslag.

– Vi må be om en forklaring om hvordan sånt kan være mulig.

– Vi er her for utøverne våre, og vi må påpeke at dette ikke er idretten vår verdig. Det er for meg helt åpenbart at vi må be om en redegjørelse slik at dette ikke skal skje i fremtida, sier Bråthen

Vil flytte på dommerne

En av innvendingene Clas Brede Bråthen har til dagens ordning, er at dommerne sitter for langt unna selve svevet. Han foreslår derfor å flytte dommertårnet lenger ned i bakken.

– Stildømmingen har vært en del av norsk hoppsport siden 1800-tallet, da man drev og hoppet 20 meter på ski. I dag hopper vi 250 meter på ski, påpeker Bråthen, som håper at dommerne i Raw Air er flyttet ned i overgangen innen 2020.

– Det er sikkert en lang prosess, men vi kan teste det ut i norgescupen.

VIDEO: Se andrehoppet til Maren Lundby her.

– Vil ta det opp i FIS

Walter Hofer, som er renndirektør for skihopping i FIS, kommenterer Bråthens utspill om å flytte dommerne i en epost til NRK. Han sier at han vil forsøke å ta opp dette med hoppkomiteen i FIS.

– Jeg vil videresende dette til den berørte komiteen for å kunne håndtere det på deres neste offisielle møte, skriver han.

– Vi kan ikke sitte på gjerdet og se på noe som åpenbart ikke er hensiktsmessig. Det er ikke hensiktsmessig å kåre feil vinnere, kommenterer Bråthen, som frykter dommertabber under OL.

– Jeg har sett at det kan skje i verdenscupen, så det er ikke noen grunn til at det ikke kan skje i OL.

Vil ha bedre kameraer

FIS-dommer Jørn Larsen har forståelse for frustrasjonen til Bråthen, men er ikke umiddelbart enig i forslaget om å flytte på dommerne.

– Jeg tror mer på at vi kan videreutvikle de kameraene som står der i dag og få en bedre kvalitet. Da får vi enda bedre arbeidsforhold for dommerne. Da mener jeg problemet kan løses mye enklere.

I dag ser hoppdommerne kun cirka ett sekund av selve svevet og så fryses bildet når hopperne berører snøen.

– Det er det vi ser i en monitor. Vi ser ikke slow-motion, slik som TV-seerne gjør, forteller han.

– Skulle du ønske at dere hadde det?

– Helt klart. Men slik har vi det ikke i dag.