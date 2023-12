Lyn rykket opp til 1. divisjon

Etter to strake opprykk, er Lyn klare for 1. divisjon for første gang på 13 år.

Med 3-0 å gå på fra «hjemmekampen »på Nadderud tidligere i uken, hadde Lyn lagt et strålende utgangspunkt før «bortekampen »mot Hødd i Ålesund.

Der endte det 2-1 til Lyn, som med det rykker opp etter 5-1-seier sammenlagt. Da tok det fullstendig av i Ålesund, der de tilreisende supporterne stormet banen og feiret med Lyn-spillerne.

For Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen ble dette hans åttende opprykk i karrieren. Den tidligere Bodø/Glimt-, Fredrikstad- og Bryne-treneren tok over Lyn før forrige sesong, og har ført klubben til to strake opprykk.

Forrige gang hovedstadsklubben var så høyt i seriesystemet som 1. divisjon, var da de ble slått konkurs i 2010. Sesongen før rykket de ned fra Eliteserien.

I lørdagens kamp sendte Ole Breistøl Lyn i ledelsen før ti minutter var spilt, før Syver Skeide utlignet drøye fem minutter før pause. Tre minutter før slutt fjernet Henrik Elvevold all tvil om opprykket med sin 2-1-scoring.