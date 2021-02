– Det har vært skikkelig hard jobbing for dette. Jeg har ikke vært på pallen i år og ingenting tilsa at jeg skulle klare det, sier en lykkelig Maren Lundby.

Hun leverte nok en gang da det gjaldt som mest, og denne gangen etter det som har vært en uvant trøblete sesong.

– Jeg er jo veldig stolt av meg selv for at jeg fikk til det. De siste mesterskapene har jeg vært favoritt og forventa å ta gullet. Denne gangen måtte jeg jobbe veldig mentalt for å tro at jeg skulle få det til. Når du gjør det føles det så godt, sier Lundby.

Dommerne kritiseres

Før VM var en fjerdeplass hennes beste resultat individuelt.

Maren Lundby hadde ikke vært på pallen siden i mars i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er stum av beundring. En fantastisk utøver og fantastisk person som er en gave til norsk hoppsport og idrett, sier den norske hoppsjefen Clas-Brede Bråthen.

Men som han legger til:

– Resultatet ble riktig til slutt. Men det sørga utøverne for - og ikke dommerne.

For det ble også litt dramatikk i kvinnenes VM-konkurranse i normalbakken, faktisk i den grad at det nærmest kokte for Bråhen underveis i rennet.

Han reagerte nemlig kraftig på at dommerne ikke slo hardere ned på at østerrikske Marita Kramer så ut til å være nede i bakken med rumpa. Hun satte bakkerekord med 109 meter, og ledet etter den første omgangen. Men det burde hun kanskje ikke gjort, ifølge Bråthen.

I pausen tordnet han:

– Når det ikke er mer forskjell på hoppa til Maren Lundby og Bjørseth og det Kramer og Takanashi har nå ... Da syns jeg det har gått for langt. Det blir rett og slett komisk. Det er så stor forskjell at det kan ikke kan være bare to poeng forskjell på de hoppa, sa Bråthen.

Maren Lundby delte pallen med den slovenske vinneren Emma Klinec (i midten) og japanske Sara Takanashi. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Han var dypt frustrert over at dommerne ikke trakk Kramer mer for landingen, men ga henne stilkarakterene 15,5 og to ganger 16. Lundby fikk til sammenligning 18, 18 og 18,5.

– Hun setter gode nedslag og blir ikke betalt i forhold. Det er veldig trist at de i dommertårnet ikke gjør jobben sin, sier han.

– Er det noe dere kan klage på?

– Nei. Jeg gjør jo det nå, men det hjelper jo ingenting.

– Skjønner frustrasjonen

I den andre omgangen ble situasjonen snudd: Lundby klinket til med et nytt kjempehopp, mens Kramer feilet da hun skulle hoppe for gull.

Dermed endte til slutt Lundby på sølvplass, mens Emma Klinec vant.

NRK-ekspert Anders Jacobsen sier han forstår hva Bråthen mener.

– Jeg skjønner frustrasjonen. Det har vært mye prat rundt dommere denne sesongen her. Det som irriterer meg er at hele skalaen ikke blir brukt. Du skal straffe et hopp som ikke har et nedslag. Jeg mener Lundby som hopper pent er oppe på 19, men det er sjelden man ser. Det er nesten et fall som får opp på 16 her i dag, og da … Det er et par hoppere her som får mye betalt, sier Jacobsen.

Det samme sier Johan Remen Evensen.

– Få opp en monitor i hver enkelt dommerboks og bruk fem sekunder ekstra på å få 100 prosent riktig karakter, for jeg vil holde på stilkarakterene, jeg syns det er viktig for skisporten. Men akkurat slik de holder på nå, og dømmer så mye feil, så utspiller de sin egen rolle, rett og slett. Det vil jeg ha fiksa det problemet på den måten, sier den tidligere hopperen.

Ueli Forrer er ansvarlig for lengdemåling i VM og svarer på kritikken på vegne av dommerne.

– Det største problemet er landingen. Den er et problem, og de ga trekk der, sier Forrer, som likevel avfeier at Kramer var nede i bakken.

– Du kan alltid si at det var rett eller galt, men hun var ikke nedi. Hun var kun dyp, men ikke nedi, sier han.

Lundby og de andre hopperne skal i aksjon igjen allerede i morgen. Da er det lagkonkurranse som venter.

