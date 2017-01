Hoppheltene tror Tande takler presset

Før hoppuka avgjøres i Bischofshofen fredag, leder Daniel-André Tande med 1,7 poeng til polske Kamil Stoch.

I det fjerde og siste rennet venter titusener av ihuga hoppfans nede på sletta.

TRE PÅ RAD: Bjørn Wirkola vant den tysk-østerrikske Hoppuka tre ganger på rad. Foto: Aktuell / NTB scanpix

Tande, som kun hadde én individuell verdenscupseier før han kom til Garmisch-Partenkirchen i romjula, har aldri før vært med på noe lignende.

Det har derimot Anders Jacobsen, som vant hoppuka i 2007, Espen Bredesen, som vant i 1994, og Bjørn Wirkola, som vant tre ganger på rad fra 1967 til 1969.

De tror alle tre at 22-åringen fra Kongsberg kan løfte gullørnen, det synlige beviset på at man har vunnet hoppuka.

– Jeg vet at Daniel har det høyeste toppnivået. Hvis han leverer to solide hopp har vi en hoppukevinner fra Kongsberg, sier Jacobsen.

Må stenge alt ute

Wirkola vet kanskje bedre enn noen hva slags press Tande står ovenfor. Hopperen fra

VANT I BISCHOFSHOFEN: Espen Bredesen vant rennet i Bischofshofen da han vant Hoppuka i 1994. Foto: Calle Tørnstrøm / NTB scanpix

Alta har tonnevis med erfaring med det å gå inn med ledelse til det siste rennet i Bischofshofen.

73-åringen er klar på at Tande må skyve alle tanker på press og forventninger utenfra ut av hodet, og kun konsentrere seg om det han skal gjøre.

– Jeg tror ikke du skal sitte der og grue deg for ikke å klare det. Du bør heller være på offensiven, i stedet for å tenke negativt og at du kan tape sammenlagtseieren. Du må være opptatt av deg selv og det du skal gjøre, ikke omgivelsene, sier han.

Den tidligere storhopperen tror Tande greier den jobben, og gleder seg til det han tror blir en morsomt renn sett med norske øyne.

– Hvis alt klaffer 100 prosent, har han et høyere nivå enn de andre har. Jeg håper han tar det, sier han.

Fordel Tande

FORRIGE GANG: Anders Jacobsen er den foreløpig siste nordmannen til å vinne hoppuka. Han vant i 2007. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Bredesen husker godt nervøsiteten før det siste rennet i Hoppuka, men han håper Tande har fått smake nok på den følelsen til at den ikke preger ham på fredag.

– Han merket nok nervøsiteten i Garmisch. Det er en merkelig følelse å være så nervøs. Det vil han kjenne igjen, men nå vet han at han takler det. Det er en fin ballast han sikret seg i Garmisch, sier Bredesen.

Også han har troen på at Tande takler presset, og mener Stoch har en større utfordring.

– Med de to siste seirene er det han andre som må hoppe bedre og ta ut mer. Det er tydelig Tande sin fordel å ligge først, sier Bredesen.