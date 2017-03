Hopphåpet Aune er konstant svimmel, og døv på ett øre

Det skulle ikke vært mulig å bli skihopper på toppnivå med Joakim Aunes forutsetninger, for det sier seg selv at balanseproblemer og svimmelhet ikke er en fordel i en hoppbakke.

DEBUTANT: Joakim Aune. Foto: NRK

– Det har vært en lang vei, og jeg er glad for å ha nådd et av drømmemålene mine, sier 23-åringen til NRK.

Det målet var verdenscupen. I kvalifiseringen fredag imponerte han med en 17.-plass, som sikrer debut i selveste Raw Air søndag. Aunes prestasjoner i kontinentalcupen sikret ham muligheten.

Trodde han skulka

Trønderen har hoppet på ski lenge, men har slitt med svimmelhet helt siden han var 15 år. Ikke før i fjor fant han ut hva diagnosen var: Ménières sykdom, krystallsyken og virus på balansenerven. I tillegg er han døv på det ene øret og plaget av tinnitus.

– Det har vært utfordrende å trene og konkurrere med det, siden hopp er en balanseidrett og da er det ikke lett å være svimmel. I år har det løsnet mye mer, og jeg er friskere enn jeg har vært. Derfor har jeg kunnet prestere å et høyere nivå, forklarer Aune.

– Vi trodde han lurte seg unna trening, fordi han kunne sende meldinger med «føler meg sliten, trener i kveld». Det viste seg å være riktig avgjørelse for ham, for det virker som hvis han har faste rutiner, bikker det under. Når han kan styre mer selv, holder han det i sjakk, forteller hovedtrener i Trønderhopp, Håvard Lie.

Aune er derfor ekstremt nøye på mye restitusjon, og har også brukt uendelige timer på mental trening. Slik føler han seg trygg når han setter utfor bommen.

– Jeg må kompensere et sted for å komme på samme nivå, og forbi, de andre og jeg synes jeg har blitt ganske flink til det også, sier Aune med et smil.

– Må stole på fysikken

– Når merker du utfordringene dine mest?

– Med en gang etter satsen, for da er det en kritisk fase over kulen hvor det gjelder å være i balanse. Når kroppen ikke oppfatter balansen, rotasjon og vinkel så godt, må man bare stole på at fysikken og det man ser for seg i hodet stemmer. Det handler om å stole på seg selv veldig for å tørre å gjøre det.

Målet hans i Raw Air er å få verdenscuppoeng. Så vil han ta et ytterligere steg.

– Det er helt nydelig og så fortjent at han får denne sjansen. Rent hoppmessig er han god nok for poeng, men Raw Air er mest en erfaring for ham. Vi må bygge sten for sten videre, sier trener Lie.

Storbakkerennet i Holmenkollen vises på NRK 1 fra kl. 14.10.

Raw Air 2017 Ekspandér faktaboks Holmenkollen: Fredag 10. mars: Kvalifisering, 1 omgang

Lørdag 11. mars: Lagkonkurranse, 2 omganger

Søndag 12. mars: Individuelt, 2 omganger Lillehammer: Mandag 13. mars: Kvalifisering, omgang

Tirsdag 14. mars: Individuelt, 2 omganger Trondheim: Onsdag 15. mars: Kvalifisering, 1 omgang

Torsdag 16. mars: Individuelt, 2 omganger Vikersund: Fredag 17. mars: Kvalifisering, 1 omgang

Lørdag 18. mars: Lagkonkurranse, 2 omganger

Søndag 19. mars: Finale, individuelt, 2 omganger Totalt 16 hopp, og alle er tellende