Homofili-melding slettet fra legendens Twitter-konto: – Jeg ble hacket

Blink og Grorud rykket ned etter sterk Skeid-seier

Stjørdals-Blink rykker ned fra 1. divisjon med 1-6-tapet for Sogndal søndag. Skeid slo opprykkskjempende Start 3-2 og sendte både Blink og Grorud ned.

Blink og Grorud har slitt stort denne sesongen, og nedrykket for dem begge har lenge vært i emning. Søndag ble skjebnen beseglet da Skeid slo Start. Blink tapte for Sogndal og slår følge med Grorud.

Per-Magnus Steiring, Kristoffer Hoven og David Hickson sikret seier for Skeid, mens Joacim Holtan scoret to for et Start-lag som kjemper om opprykk. De sto med fem strake seirer før søndagens kamp.

Skeid sikret dermed minst kvalifiseringsplass i årets sesong. Det skiller bare fire poeng opp til Fredrikstad på 11.-plass, men de har sammen med Åsane og Bryne én kamp mindre spilt enn Skeid. Bryne ligger poenget foran Skeid før de møter Fredrikstad borte mandag. (NTB)