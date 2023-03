Dårlig vær utsatte EM-kvalifiseringskamp for J17-landslaget

Norges kamp mot Kroatia i EM-kvalifiseringen for J17-landslag er satt på vent i fem timer på grunn av dårlig vær i kroatiske Hrvace.

Norge tapte 1–2 for Belgia i åpningskampen og skulle møtt Kroatia onsdag klokken 11.00. Et ufyselig vær gjorde at oppgjøret måtte utsettes til 16-tiden.

Lørdag skal Norge opp mot England.

Kvalifiseringens gruppevinnere tar seg til EM-sluttspillet i Estland 14.–26. mai. Blir det puljeseier til vertsnasjonen Estland, får også beste toer (av sju) plass i europamesterskapet.

Lagene som ender sist i sine grupper, rykker ned til B-nivået.

