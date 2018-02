OL startet med et smell, da Holund tok bronse på den innledende tremila. Likevel reiser han hjem fra OL-debuten med blandede følelser.

På litt glatte ski ble ikke OL-femmila helt som nittedølen hadde håpet. Men mest svir vrakingen til stafettlaget.

Til tross for bronse og sjetteplass på de to løpere før stafetten, valgte landslagsledelsen å gi Didrik Tønseth tillit som startmann på Hans Christer Holunds bekostning.

Tønseth gikk ingen superetappe.

– Kjedelig

– Jeg må si at det var kjedelig at jeg ikke fikk gå der. Jeg tror jeg kunne gjort en god etappe, og det kunne blitt flere medaljer om jeg hadde gått en etappe der. Men sånn ble det, og Norge gikk inn til gull, så de som gikk var kvalifisert.

– Men det hadde Norge gjort hvis du hadde gått også?

– Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Det er sånn det er i toppidrett, det er hardt og brutalt. Noen ganger har du marginene på din side og andre ganger har du ikke det, sier Holund.

Det 28-åringen savner er en forklaring på hvorfor han ikke fikk gå stafett.

– Magefølelsen sier én ting og hjertet noe annet. Men vi har hørt på magefølelsen, og sagt at Didrik Tønseth er den som er best på ti kilometer klassisk av de to, sa landslagstrener Tor-Arne Hetland da han tok ut laget.

PANGDEBUT: Hans Christer Holund tok bronse i sitt første norske OL-løp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Varsler prat

Noen annen forklaring har heller ikke Holund fått.

– Det er ikke så veldig lett å forstå magefølelse. Det kan bety mye, sier Holund.

Han kommer til å ta opp det som skjedde etter OL.

– Det er naturlig at vi prater litt om det, slik at vi alle er enige om kriteriene for uttak før mesterskap, sier han til NRK.

På vei hjem til Norge skal han riste av seg skuffelsene og tenke på oppturene.

– Det har vært bra, to sjetteplasser og en bronse. Jeg har fått med meg en olympisk medalje, og det er jeg veldig fornøyd med. Akkurat nå er det litt surt at jeg ikke kjempet om medalje på femmila, som jeg kanskje på forhånd hadde sett for meg at jeg skulle ha størst sjanse på. Men når jeg setter meg på flyet hjem, når det får sunket litt inn, så tror jeg at jeg skal være fornøyd, sier Hans Christer Holund.