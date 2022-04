Super-debutant reddet Rosenborg-poeng mot Glimt: – Kjipt at vi ikke går av med seier

Med to perlescoringer i Rosenborg-debuten sikret Tobias Børkeeiet et overraskende poeng mot storfavoritt Bodø/Glimt. Markus Henriksen mener han aldri før har spilt en kamp som like stor underdog.