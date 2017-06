Holstad Berge ferdig i Bayern: – Blir for tøft

– Jeg er ferdig i Bayern. Kontrakten går ut i juni, og jeg har valgt å ikke signere ny, forteller 30-åringen til NRK.

Holstad Berge nøt stor suksess i Bayern München, og vant flere seriegull i klubben. Men nå sier hun stopp.

– Det er veldig tøft i Tyskland og Bayern. Det er veldig mye trening, og ikke minst tøffe treninger.

Hun merker også at alderen begynner å tære på kroppen.

– Jeg har bikket 30 år, og kjenner at kroppen begynner å bli eldre. Jeg er usikker på om kroppen hadde tålt en sesong til i Bayern. For å kunne prestere på så godt nivå, i en så god liga, så er man nødt til å trene mye. Jeg tenkte at det blir for tøft, forteller Holstad Berge.

– Fantastisk

Skader gjorde det lettere å ta avgjørelsen.

– Jeg har hatt to større skader. Sist røk jeg en muskel i hamstringen, og var ute i syv-åtte uker.

Bayern München er en av verdens største klubber, både på herresiden og kvinnesiden. I 2015 og 2016 gjorde klubben storeslem. Både herrene og kvinnene vant den tyske ligaen begge årene.

Alt legges til rette for at spillerne skal prestere på høyeste nivå, og Holstad Berge ser tilbake på tiden i Bayern med glede.

– Jeg har elsket det. Jeg har hatt tre fantastiske år i Bayern. Er du skadefri så er det fantastisk. Det er et kjempebra apparat rundt klubben, og jeg har trivdes utrolig godt.

Åpner for LSK

Holstad Berge har ikke bestemt seg for ny klubb enda. Nå har hun først rettet fokuset mot landslaget. Hun trener akkurat nå sammen med LSK, og hun vil ikke utelukke noen klubber ennå.

– Jeg holder alle muligheter åpne. Nå har jeg vært heldig og fått lov til å trene med LSK. De ligger i toppen av toppserien, og har et veldig godt lag. Jeg stenger ingen dører.