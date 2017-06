– Jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Sveits er et fint land å bo i, sier Holøs til NRK.

– Jeg hadde noen valg i Sveits. Da føltes det som om Fribourg var mest interessert, og de forstod hvilken spiller jeg er og hva jeg skal brukes til, legger landslagskapteinen til.

Han hadde tilbud fra forskjellige ligaer og flere sveitsiske klubber.

– Fribourg og jeg fant en bra kjemi da vi pratet sammen. Man skal klare seg på den lønna jeg får, smiler Holøs.

– Stort press

Han har spilt i svenske Färjestad, men var kontraktsløs etter sesongen. Under VM i mai sa han til NRK at han hadde flere tilbud, og like etterpå signerte han en toårskontrakt med Fribourg i den sveitsiske ligaen.

– Man føler et stort press. En klubb kan bare ha syv utlendinger i laget i løpet av en sesong. Derfor må man levere med en gang, ellers får man sparken.

– Når de satser slik de gjør på meg så må jeg levere med en gang og på et høyt nivå. Hvis det går dårlig med laget, kvitter man seg ofte med utlendingene først. Det er lettest for dem. Da kan de hente inn erstattere med en gang. Men jeg liker å leve med det presset. Det gjør at jeg presterer bedre, sier Holøs.

Stor defensiv rolle

Nå gleder han seg til å komme i gang.

– Jeg tror det skal bli to fine år.

Han har fått beskjed om at han skal ha en stor defensiv rolle i laget.

– De har også en del unge som skal lære og se hva som skal til. Jeg har blitt lovet mye istid og litt av den samme rollen som jeg har i landslaget, sier Holøs som runder 30 år i slutten av august.

– For meg er dette en opptur. Jeg takket nei til Färjestad for å dra til Sveits. Det er veldig attraktivt å spille der. Man må bevise noe for å komme til de beste klubbene.

Feil nummer

Patrick Thoresen og Mathis Olimb har spilt i Sveits tidligere.

– De sier det er fint å være der. Fasilitetene er ikke like bra som det er i Sverige og Russland, men livet med hockeyen er utrolig bra der.

Han fikk ikke det draktnummeret han ønsket seg.

– Det ble nummer 70. Det stod ikke øverst på lista. sekser'n var opptatt, sjuer'n var opptatt og 11 var opptatt. Da tok jeg like godt nummer jeg hadde i Färjestad, nr. 7, og la til en null. Da ble det sytti.

– Litt bittert?

– Hehe, nei. Jeg bryr meg ikke så mye, sier Fribourg-proffen.