Brutal VM-exit skremte NRKs ekspert: – Det så fryktelig ut

– Oi, oi, oi. Det så fryktelig ut, utbrøt NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov på direkten.

Da var britiske Holly Bradshaw i fritt fall etter at staven hennes brakk i et oppvarmingshopp før nattens kvalifisering i stavsprang.

30-åringen landet forkjært på matten før hun skled ned i satsgropen, og episoden rystet NRKs ekspert.

SKREMT: Christina Vukicevic Demidov. Foto: Lise Åserud / NTB

– Uffa meg, det så helt forferdelig ut, kommenterte Vukicevic Demidov.

– Så utrolig skummelt, fortsatte hun.

Også den nærmeste funksjonæren så rimelig forskrekket ut. Hun stoppet helt opp og tok seg til hodet da uhellet var ute.

Husker knapt hva som skjedde

Bradshaw mottok medisinsk tilsyn ute på banen, og det ble til at hun aldri startet VM-kvalifiseringen.

– Hele situasjonen er litt uklar for meg, oppsummerer ulykkesfuglen selv, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Hun forklarer at hun roterte slik at hun landet på nakken, og at ryggen hennes ble herjet med da hun skled ned i satsgropen.

– Først hadde jeg vondt i håndleddet etter vibrasjonene fra selve stavbrekket, og så kjente jeg også noe i hamstringen.

Det britiske friidrettsforbundet skriver i en uttalelse at stavhopperen følte seg ukomfortabel etter hendelsen.

– Etter et stavbrekk under oppvarmingen har Holly Bradshaw og treneren hennes bestemt at hun trekker seg fra kvinnenes stavsprangkvalifisering, lyder en statusrapport på Twitter.

FERDIG: Holly Bradshaw pakket sammen etter stavulykken. Foto: Gregory Bull / AP

– Skal legge sjelen min i disse ukene her

Bradshaw er tidenes første brite med OL-medalje i stavsprang. Den sikret hun seg i Tokyo i fjor, og hun har vært helt tydelig på at hun også hadde høye ambisjoner foran det pågående verdensmesterskapet i Eugene.

Tidligere i sommer informerte hun følgerne sine om at hun skulle ta noen uker fri fra sosiale medier, slik at hun kunne entre VM-manesjen så fokusert og forberedt som mulig.

– Bare vit at jeg kommer til å legge sjelen min i disse ukene her, slik at jeg er klar for muligheten jeg har foran meg, skrev hun på Twitter.

To dager før nattens kvalifisering kom hun med en ny oppdatering, der hun lovet at hun var fokusert og klar, men allerede under oppvarmingen var altså mesterskapet over for Bradshaws del.